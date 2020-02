Apple ferme également tous ses magasins en Chine à cause du coronavirus

pomme, comme de nombreuses autres sociétés, a commencé à prendre au sérieux la situation actuelle en Chine. la coronavirus a infecté plus de 11 000 personnes, au moins ce sont les numéros du dernier bulletin officiel. Le géant américain a donc décidé de fermer tous les magasins présents en Chine. La fermeture se poursuivra jusqu’au 9 février bien qu’il soit évident que si la menace ne revient pas, il y aura un retard indéfini. C’est certainement un coup dur pour les entreprises, surtout maintenant que la marque regagne en popularité après quelques années sombres en Chine.

Apple devra également faire face à un autre inconvénient dû au coronavirus. Les pôles productifs du partenaires commerciaux ils soulignent le risque de ne pas pouvoir respecter les commandes passées. Les différents retards qui vont s’accumuler vont nuire à la production du prochain iPhone pas cher, l’iPhone 9.

Apple et la situation en Chine

Si d’une part Foxconn voulait s’assurer qu’il maintiendra ses pôles de production opérationnels pour assurer le succès des commandes, il est difficile d’imaginer la situation. Les vacances du Nouvel An chinois devraient terminer le 2 février. Bien que les célébrations aient été annulées partout, cette date indique toujours le retour au travail de centaines de millions de travailleurs.

Il existe actuellement plusieurs villes et régions sous quarantaine il est donc également difficile de penser que les usines fonctionneront à pleine capacité. L’un des sites de production de Foxconn est situé à Wuhan, épicentre de la ville de contagion de masse. On en découvrira certainement plus dans les prochains jours, car même si le virus a un taux de mortalité particulièrement bas, cependant, il est nécessaire de ne pas faciliter la contagion.