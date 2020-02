Apple ferme le compte développeur de Clearview AI pour mauvaise utilisation du certificat d’entreprise

Il y a environ un an, Apple a commencé à appliquer plus strictement sa politique de certificats d’entreprise pour les développeurs. Tout a commencé avec Facebook qui abusait de son certificat mais cela ne s’est pas arrêté là. Le compte Google a été temporairement retiré parmi une vague d’autres. Désormais, un autre développeur qui a abusé des politiques d’Apple a vu son compte désactivé.

BuzzFeed a récemment découvert que Clearview AI violait la politique de certificat d’entreprise d’Apple avec sa distribution d’applications. La société compte de grands clients publics et privés comme le FBI, la NBA, Macy’s et Walmart pour ne citer que quelques-uns des 2 200 entreprises avec lesquelles elle a travaillé. Clearview fournit des services de reconnaissance faciale et s’est révélé demander aux clients de télécharger des applications via son certificat d’entreprise, en contournant l’App Store.

Le certificat d’entreprise d’Apple pour les développeurs ne doit être utilisé que pour la distribution interne des applications, conformément aux conditions d’utilisation. Cependant, ce n’est que l’année dernière qu’Apple a commencé à appliquer la politique plus sérieusement.

Voici un aperçu de Clearview AI d’un précédent rapport BuzzFeed:

Dans sa quête pour créer un système mondial d’identification biométrique couvrant les secteurs public et privé, Clearview a signé des contrats payés avec l’US Immigration and Customs Enforcement (ICE), le US Attorney’s Office for the Southern District of New York et Macy’s, selon le document obtenu par BuzzFeed News. La société a des utilisateurs accrédités au FBI, aux douanes et à la protection des frontières (CBP), à Interpol et à des centaines de services de police locaux. Ce faisant, Clearview a adopté une approche in situ pour rechercher de nouveaux clients, offrant un accès non seulement aux organisations, mais aussi aux individus au sein de ces organisations – parfois avec peu ou pas de surveillance ou de sensibilisation de leur propre direction.

Après avoir contacté BuzzFeed à propos de la situation, Apple a désactivé le compte développeur de Clearview AI et «leur a envoyé une notification pour répondre dans les 14 jours».

