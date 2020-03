Apple ferme tous les magasins de détail en Italie jusqu’à nouvel ordre en raison d’une pandémie de coronavirus

Apple a annoncé aujourd’hui la fermeture de tous ses magasins de détail en Italie en raison de la pandémie de coronavirus. Dans un message sur son site Web, Apple indique que ses 17 magasins de détail en Italie seront fermés jusqu’à nouvel ordre.

L’annonce d’Apple n’est pas surprenante étant donné la dureté de l’Italie a été affectée par l’épidémie de coronavirus. Le gouvernement italien a imposé un verrouillage à l’échelle nationale plus tôt cette semaine afin de contenir l’épidémie. Apple avait auparavant réduit les heures d’ouverture et fermé ses magasins le week-end en Italie.

Apple ne précise pas quand ses magasins de détail en Italie rouvriront, mais cela dépend en grande partie des conseils du gouvernement. Le message d’Apple sur ses sites Web italiens pour chaque magasin se lit comme suit: “Suite aux mesures de précaution sanitaire actuellement en vigueur, ce magasin restera fermé jusqu’à une date ultérieure.”

Dans une déclaration à Bloomberg, Apple a déclaré:

Alors que nous soutenons le travail visant à contenir et à gérer la propagation de COVID-19, notre priorité reste la santé et la sécurité de tous dans les communautés que nous desservons. Dans cet esprit, nos magasins en Italie seront fermés jusqu’à nouvel ordre. Nous comprenons que les clients peuvent avoir besoin de l’assistance d’Apple pendant cette période difficile et nous veillerons à ce que notre assistance en ligne et par téléphone, ainsi que la boutique en ligne, restent ouvertes aux clients. Nous surveillerons de près la situation et nous nous réjouissons de rouvrir nos magasins dès que possible.

Apple continue de s’adapter à la pandémie de coronavirus en cours et qui s’aggrave. Apple a limité les déplacements des employés vers les pays concernés, notamment l’Italie, la Chine et la Corée du Sud. Apple permet également aux employés de travailler à domicile lorsque cela est possible, tout en offrant aux travailleurs des magasins de détail un congé de maladie illimité lorsqu’ils présentent des symptômes de type coronavirus.

Un employé d’Apple au siège social de la société en Irlande a été testé positif au coronavirus au début de la semaine. L’employé est maintenant isolé et Apple a déclaré qu’il continuait à effectuer un nettoyage en profondeur régulier dans tous les bureaux et magasins de détail.

Apple n’a pas encore annoncé ses plans pour la WWDC 2020, mais une annulation semble presque inévitable à ce stade. Le comté de Santa Clara a interdit tous les rassemblements de masse et d’autres conférences telles que Google I / O ont été annulées.

