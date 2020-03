Apple ferme tous ses magasins dans le monde en raison de Coronavirus

Apple a décidé d’en appliquer un mesure extrême mais nécessaire pour endiguer la propagation du coronavirus. Avec effet immédiat, le Colosse de Cupertino a ordonné la tous les Apple Stores fermés jusqu’au 27 mars. La décision concerne tous les magasins du monde à l’exception des magasins chinois.

Pour confirmer les nouvelles, Tim Cook, PDG d’Apple, y a directement pensé. L’annonce a été tweetée ce matin et confirme l’engagement d’Apple envers les risques COVID-19. De plus, le PDG en a profité pour prendre un engagement économique important. Apple fera un don de 15 millions pour aider la reprise économique et sociale dans le monde.

Apple a pris une décision drastique mais nécessaire

Dans nos lieux de travail et nos communautés, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour empêcher la propagation de COVID-19. Apple fermera temporairement tous les magasins en dehors de la Grande Chine jusqu’au 27 mars et engagera 15 millions de dollars pour aider à la reprise mondiale. https://t.co/ArdMA43cFJ

– Tim Cook (@tim_cook) 14 mars 2020

Dans le communiqué de presse joint au message, nous lisons qu’Apple est d’abord composé de personnes à protéger. La technologie peut changer la vie de tous les utilisateurs et cela est démontré par l’engagement mondial envers la numérisation de l’école et du travail.

La décision de garder les magasins ouverts en Chine est liée au faible taux de nouveaux cas de coronavirus. la les mesures prises par le pays ont fonctionné et lentement, il revient à la normale. Pour cette raison, il est possible de maintenir les magasins ouverts et de restaurer la chaîne d’approvisionnement gravement endommagée par l’épidémie.

la choix de rester isolé et de limiter les contacts entre les personnes permis de minimiser le risque de contagion. Cependant, Apple reste en alerte et, en cas de nouveaux cas, il est prêt à fermer à nouveau les magasins pour protéger les clients et les employés.