Apple ferme tous ses magasins en dehors de la Chine jusqu’au 27 mars – .

Apple a annoncé une série de mesures qu’elle prend en réponse à la propagation du coronavirus, qui comprend l’étape dramatique, selon le PDG Tim Cook, de fermer tous ses magasins en dehors de la Grande Chine jusqu’au 27 mars.

Apple a annoncé cette étape dans le cadre d’un effort à plusieurs volets qui comprend également le déplacement des employés vers des arrangements de travail à distance lorsque cela est possible, la mise en correspondance des dons des employés pour soutenir les efforts visant à contenir le virus, et plus encore. Il fait suite à l’annonce du fabricant d’iPhone vendredi que sa prochaine conférence annuelle des développeurs, comme prévu, passera à un format en ligne cette année plutôt que d’encourager les journalistes et les blogueurs du spectre de l’industrie technologique à se réunir en un seul endroit pour que la société se montre de nouvelles mises à jour logicielles pour ses innombrables appareils.

Voici l’annonce complète de Cook qu’Apple vient de publier, qui comprend la fermeture apparemment immédiate de tous les magasins en dehors de la Chine:

À la famille mondiale Apple,

La propagation mondiale de COVID-19 affecte chacun de nous. Chez Apple, nous sommes avant tout des personnes, et nous faisons ce que nous faisons avec la conviction que la technologie peut changer des vies et l’espoir qu’elle peut être un outil précieux dans un moment comme celui-ci. Les enseignants innovent pour donner vie aux cours à distance. Les entreprises expérimentent de nouvelles façons de rester productives. Et les experts médicaux peuvent diagnostiquer des maladies et toucher des millions de personnes avec des mises à jour critiques en un clin d’œil. Nous nous adaptons et réagissons tous à notre manière, et Apple veut continuer à jouer un rôle pour aider les individus et les communautés à devenir plus forts.

Mais cet effort mondial – pour protéger les plus vulnérables, étudier ce virus et soigner les malades – nécessite tous nos soins et toute notre participation. Et je veux vous informer de la façon dont nous faisons notre part.

Redonner

Les dons engagés d’Apple à la réponse mondiale COVID-19 – à la fois pour aider à traiter les personnes malades et pour atténuer les impacts économiques et communautaires de la pandémie – ont atteint aujourd’hui 15 millions de dollars dans le monde.

Nous annonçons également que nous jumelons les dons de nos employés deux à un pour soutenir les efforts de réponse de COVID-19 aux niveaux local, national et international.

Dans nos bureaux et magasins

Tout d’abord, je veux reconnaître la famille d’Apple dans la Grande Chine. Bien que le taux d’infections ait considérablement diminué, nous savons que les effets du COVID-19 se font encore fortement sentir. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à notre équipe en Chine pour sa détermination et son esprit. À ce jour, tous nos magasins en Grande Chine ont rouvert. Je tiens également à remercier notre équipe d’exploitation et nos partenaires pour leurs efforts remarquables pour restaurer notre chaîne d’approvisionnement. Ce que nous avons appris ensemble nous a tous aidés à développer les meilleures pratiques qui contribuent énormément à notre réponse mondiale.

L’une de ces leçons est que le moyen le plus efficace de minimiser le risque de transmission du virus est de réduire la densité et de maximiser la distance sociale. Alors que les taux de nouvelles infections continuent de croître dans d’autres endroits, nous prenons des mesures supplémentaires pour protéger les membres de notre équipe et nos clients.

Nous fermerons tous nos magasins de détail en dehors de la Grande Chine jusqu’au 27 mars. Nous nous engageons à fournir un service exceptionnel à nos clients. Nos boutiques en ligne sont ouvertes sur www.apple.com, ou vous pouvez télécharger l’application Apple Store sur l’App Store. Pour le service et l’assistance, les clients peuvent visiter support.apple.com. Je tiens à remercier nos extraordinaires équipes Retail pour leur dévouement à enrichir la vie de nos clients. Nous vous en sommes tous très reconnaissants.

Dans tous nos bureaux, nous adoptons des conditions de travail flexibles dans le monde entier en dehors de la Grande Chine. Cela signifie que les membres de l’équipe devraient travailler à distance si leur travail le permet, et ceux dont le travail nécessite qu’ils soient sur place devraient suivre les conseils pour maximiser l’espace interpersonnel. Un nettoyage approfondi et en profondeur se poursuivra sur tous les sites. Dans tous nos bureaux, nous déployons de nouveaux tests de santé et contrôles de température.

Tous nos employés horaires continueront de recevoir une rémunération conforme aux activités normales. Nous avons élargi nos politiques en matière de congés pour tenir compte des conditions de santé personnelles ou familiales créées par COVID-19 – notamment la récupération d’une maladie, les soins à un proche malade, la mise en quarantaine obligatoire ou les problèmes de garde d’enfants en raison de la fermeture d’écoles.

Pour nos utilisateurs et partenaires

Nous savons que nos utilisateurs dépendent tout le temps des produits Apple, et en particulier dans des moments comme ceux-ci. Nous apportons la même créativité et passion pour relever ce défi que nous faisons dans tout ce que nous entreprenons.

Apple News a lancé une nouvelle section COVID-19, où les utilisateurs peuvent être sûrs qu’ils peuvent trouver les derniers rapports vérifiés à partir de médias de confiance.

Comme vous l’avez peut-être vu, notre conférence mondiale annuelle des développeurs sera dans un tout nouveau format en ligne cette année. Nous voyons cela comme une opportunité de rassembler les développeurs du monde entier de manière innovante.

Regarder vers l’avant

On ne peut se méprendre sur le défi de ce moment. Toute la famille Apple est redevable aux premiers intervenants héroïques, aux médecins, aux infirmières, aux chercheurs, aux experts en santé publique et aux fonctionnaires du monde entier qui ont donné chaque once de leur esprit pour aider le monde à vivre ce moment. Nous ne savons pas encore avec certitude quand le plus grand risque sera derrière nous.

Et pourtant, j’ai été inspiré par l’humanité et la détermination que j’ai vues de tous les coins de notre communauté mondiale. Comme l’a dit le président Lincoln à une époque de grande adversité: «L’occasion est pleine de difficultés et nous devons saisir l’occasion. Comme notre cas est nouveau, nous devons donc penser à nouveau et agir à nouveau. »

C’est toujours ainsi qu’Apple a choisi de relever de grands défis. Et c’est ainsi que nous nous lèverons pour rencontrer celui-ci aussi.

Tim

.