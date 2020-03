Apple ferme tous ses magasins en raison du coronavirus

Pas prévu, la décision prise par Apple ce n’est plus flashy. Et c’est que, dans un communiqué publié par la technologie, il est rapporté que tous les magasins que le fabricant a dans le monde ferment. A une exception près, oui, ceux trouvés en Chine, qui ont choisi précisément le même jour de rouvrir après un mois et demi les portes fermées.

Dans la déclaration, signée par son PDG, Tim CookLa société affirme avoir beaucoup appris de l’expérience de ces dernières semaines en Chine. L’apprentissage le plus précieux à cet égard est, selon cette déclaration, que le moyen le plus efficace de minimiser le risque de transmission du coronavirus c’est pour réduire la densité et maximiser la distance sociale. Quelque chose que, si vous avez déjà visité un magasin Apple, vous saurez que ce n’est pas exactement le plus courant.

La fermeture durera, au moins pour le moment, jusqu’au 27 mars, bien que le mieux soit de ne pas compter sur cette date pour être sûre. Et pas seulement parce qu’Apple peut décider de la prolonger si la situation ne s’est pas améliorée, mais aussi parce que les pouvoirs publics peuvent décréter (ou maintenir là où cette mesure a déjà été appliquée) la fermeture de toutes les entreprises et services non essentiels. Pour répondre aux besoins urgents, la version renvoie les utilisateurs et les clients vers sa boutique en ligne, sa boutique d’applications iOS et ses pages Web d’assistance technique.

Il voulait la coïncidence que précisément hier, c’était, pour la dernière fois, un Apple Store. La première chose qui m’a surpris, c’est que, contrairement à l’image que j’ai connue ces derniers jours dans les supermarchés et autres magasins, le magasin était presque vide. La chose normale, pour ceux qui ne le savent pas, est d’arriver et, en règle générale, de devoir faire la queue jusqu’à ce qu’ils soient fréquentés. Pas une lourde attente, peut-être une minute environ, mais il y a presque toujours un certain temps d’attente. Et une fois qu’ils vous ont «reçu», ils vous disent où attendre jusqu’à ce que la personne qui vous accompagne arrive.

Hier, c’était quelque chose d’immédiat: j’ai franchi la porte et ils s’occupaient déjà de moi. Et, bien qu’avec la cordialité habituelle, j’ai remarqué que le personnel du magasin n’a pas serré la main des clients. De toute évidence, cela m’a semblé quelque chose de très réussi, mais du coin de l’œil, j’ai vu une personne qui, après avoir fait son achat, a fait le geste de chercher la main de l’employé pour lui dire au revoir de manière “normale”. Dans tout autre magasin, vous pourriez penser que cette mesure a été adoptée motu proprio, par l’employé, mais dans le cas d’Apple, il me semble plus qu’évident que ceux de Cupertino ont été pendant de nombreuses semaines prendre des mesures à cet égard.

Sans aucun doute, toutes les mesures de ce type sont appréciées, qu’elles soient adoptées par le secteur des entreprises ou par les administrations publiques. Malheureusement, ces derniers jours, nous avons pu voir de nombreuses images de personnes qui ne semblent pas conscientes des risques d’une attitude insouciante envers le coronavirus. Et ce n’est pas à cause de chacun de nous, individuellement, mais parce que si nous nous exposons à des agents pathogènes, nous exposons aussi automatiquement nos proches. Je finis par copier mon partenaire Juan Ranchal, qui a dit ce qui suit hier:

Et s’il vous plaît, collaborez aussi au mieux de vos capacités contre la désinformation, Campagnes contre les programmes malveillants, racistes et haineux, y compris les théories du complot et les profiteurs et les scélérats qui tentent de faire des affaires en vendant des “vaccins” ou des “remèdes”. Nous vous renvoyons à notre dernière spéciale où nous avons passé en revue une série d’applications, de panneaux et de cartes pour suivre le nouveau coronavirus et éviter les informations erronées avec les informations des destroyers des mythes de COVID-19 publiées par l’OMS. Il est entre nos mains d’arrêter l’extension du COVID-19. Informations actualisées sur la pandémie | Ministère de la santé – OMS