Apple frappé d’une amende record de 1,1 milliard

pomme elle a été frappée d’une amende record pour pratiques antitrust. L’autorité française Autorité de la Concurrence a reconnu Apple et ses partenaires de distribution en gros coupables Ingram Micro et Données techniques gérer un cartel pour les produits Apple et les entreprises condamnées à une amende 1,1 milliard d’euros, 62,9 millions d’euros et 76,1 millions d’euros respectivement.

Selon l’autorité, Apple et ses partenaires étaient convenus de ne pas se faire concurrence et d’empêcher d’autres distributeurs de concurrencer sur le prix, “stérilisant ainsi le marché de gros des produits Apple”. L’autorité prétend qu’Apple a alors eu un comportement anticoncurrentiel envers ses détaillants.

Apple a reçu une amende très élevée et des dommages à l’image, donc l’appel sera imminent

L’autorité affirme qu’Apple “a abusé du pouvoir économique” de ces distributeurs au détail en les soumettant à des conditions commerciales déloyales et défavorables par rapport à son réseau de distributeurs internes avec lesquels il a collaboré. La décision prend en compte tous les produits Apple, y compris les ordinateurs et les tablettes, sauf pour les iPhones, qui sont souvent vendus par des courriers séparés.

L’arrêt marque la conclusion d’une affaire datant d’il y a des années, résultant d’une plainte de la chaîne de magasins eBizcuss, ce qui a incité l’Autorité de la Concurrence à perquisitionner les bureaux d’Apple en France en 2013. Apple n’est certainement pas étranger aux plaintes antitrust. Récemment, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a infligé une amende de 25 millions d’euros à Apple pour ralentir intentionnellement les performances des iPhones plus anciens. Apple prétend veulent faire appel de la décision.