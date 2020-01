Apple fustigé par l’économiste lauréat du prix Nobel Joseph Stiglitz à Davos pour avoir omis de payer des impôts

Les PDG et les dirigeants politiques de Davos parlent beaucoup des entreprises qui se concentrent sur plus que les bénéfices en étant responsables de leurs employés, de leurs fournisseurs et de leurs communautés.

Apple a fait l’objet de critiques particulièrement sévères pour ne pas avoir respecté cet idéal.

Le célèbre économiste américain Joseph Stiglitz a déclaré qu’Apple n’avait pas fait le travail le plus élémentaire d’une entreprise responsable, qui était de payer sa juste part d’impôts en laissant une grande partie de ses bénéfices en Irlande.

“Si vous ne contribuez pas en payant votre juste part d’impôts, vous n’êtes pas corporativement responsable. Certaines entreprises reçoivent beaucoup d’attention, comme Apple. Vous devez vous demander: sont-ils sincères? “

Hier, le PDG de Cisco, Chuck Robbins, a déclaré que San Francisco devenait trop cher pour les enseignants et les pompiers, un problème lors de la tentative de recrutement de nouveaux talents. Comment Cisco peut-il recruter les meilleures personnes s’il n’y a pas d’enseignants pour enseigner à leurs enfants, a-t-il demandé, ajoutant que les entreprises doivent faire plus pour aider les communautés, même si ce n’est pas directement lié à leur entreprise.

Selon Stiglitz, la première étape pour être une bonne entreprise citoyenne consiste à payer des impôts, ce qu’Apple a été critiqué pour avoir évité auparavant, non seulement pour son régime fiscal irlandais-UE glissant, mais aussi pour avoir utilisé le congé fiscal de Donald Trump pour éviter de payer. des dizaines de milliards de taxes américaines.

Tim Cook a déclaré publiquement cette semaine sa position sur la nécessité d’une réforme mondiale de l’impôt sur les sociétés.

