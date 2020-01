Apple gagne le meilleur ingénieur Netflix en développant la dynamique d’Apple TV + et des services

Alors que Apple TV + et les autres services de la société continuent de croître avec plus de contenu, Apple investit dans le backend avec une grosse location pour son équipe technique. Rapporté par le Wall Street Journal, Apple a braconné l’un des meilleurs ingénieurs de Netflix, Ruslan Meshenberg.

Le WSJ souligne qu’Apple a eu du mal à déployer une variété de ses services au fil des ans, comme Apple Maps, iCloud et Apple Music. Vous cherchez à éviter les problèmes comme Apple TV +, Apple Arcade, Apple News + et plus encore, la société a fait un gros recrutement pour son équipe de services Internet cette semaine.

Ruslan Meshenberg, qui a aidé à développer la plate-forme Netflix et a été impliqué dans des initiatives clés pour créer un service plus rapide et plus cohérent pour les téléspectateurs, a rejoint l’organisation de services Internet d’Apple cette semaine, selon des personnes familières avec la location et ses comptes de médias sociaux. Il rejoint Apple en même temps qu’il étend son service TV + 4,99 $ par mois avec d’autres nouvelles embauches, des émissions et des films supplémentaires – une entreprise complexe qui a fait trébucher d’autres entrants dans le domaine du streaming vidéo.

Le rapport du WSJ mentionne également les problèmes techniques rencontrés par Disney + lors du lancement. Bien qu’Apple TV + n’ait pas connu de problèmes de même nature, Meshenberg devrait aider à construire une infrastructure fiable pour les services Apple à mesure qu’ils évoluent, comme il l’a fait chez Netflix.

M. Meshenberg a l’expérience pour aider Apple à relever les défis techniques. Chez Netflix, il dirigeait une grande partie de l’infrastructure qui garantissait que les émissions de télévision et les films étaient diffusés de manière fiable, même si la société s’est étendue à plus de 50 pays et que le streaming est passé à plus d’un milliard d’heures de programmation hebdomadaire.

Au cours du premier trimestre fiscal record d’Apple, ses services ont généré près de 13 milliards de dollars de revenus. Alors qu’Apple TV + est gratuit pour la majorité des clients pour la première année, fin 2020, le service de streaming pourrait commencer à générer une quantité notable de revenus.

Dans une nouvelle quelque peu liée et curieuse, l’ancien PDG de HBO, Richard Plepler, qui a récemment signé un contrat de cinq ans avec Apple TV +, vient d’investir et de rejoindre le conseil d’administration du concurrent d’Apple Podcasts Luminary.

