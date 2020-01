Apple, Google et Facebook ont ​​utilisé la domination du marché pour paralyser la concurrence, selon les petites entreprises

Sonos, Tile, Basecamp et PopSockets ont tous témoigné devant un comité antitrust de la Chambre, déclarant que les grandes entreprises technologiques comme Amazon, Apple et Google ont utilisé leur domination du marché et leurs tactiques commerciales d’intimidation pour écraser la concurrence.

Tel que rapporté par Business Insider:

Google, Amazon, Facebook et Apple ont fait l’objet de critiques virulentes de la part de petites entreprises technologiques lors d’une audience du Congrès vendredi.

Un assortiment d’entreprises technologiques qui vendent de tout, des haut-parleurs aux accessoires téléphoniques, ont accusé les géants de la technologie d’intimider les tactiques commerciales.

Sonos, Tile, Basecamp et PopSockets ont tous comparu vendredi lors d’une audition par le sous-comité judiciaire de la Chambre sur le droit antitrust, commercial et administratif. S’exprimant lors de la soi-disant “audition sur le terrain” qui a eu lieu à la faculté de droit de l’Université du Colorado à Boulder, au Colorado, les dirigeants ont appelé le Congrès à mettre en œuvre une réglementation plus stricte de la Big Tech.

Les dirigeants ont raconté des histoires similaires sur la façon dont les grandes entreprises technologiques avaient utilisé leur domination sur un marché pour paralyser la concurrence dans ses produits émergents et faire pencher la balance en leur faveur pour ses autres gammes de produits.

Le directeur technique de Basecamp, David Heinemeier Hansson (qui a fustigé les limites de crédit “sexistes” de l’Apple Card l’année dernière) a déclaré:

“À un moment donné, toutes les entreprises seront en concurrence avec Big Tech simplement parce que Big Tech est déterminé à se développer jusqu’à ce qu’il fasse absolument tout … Aidez-nous, Congrès, vous êtes notre seul espoir.”

Le rapport affirme que les entreprises ont témoigné des règles strictes d’App Store d’Apple qui étouffent l’innovation et drainent les ressources, tandis qu’Apple développe et renforce ses propres produits alternatifs:

Tile fabrique des trackers Bluetooth de la taille d’un tampon qui aident les clients à trouver leurs clés, leurs portefeuilles ou leurs téléphones. À certains égards, le produit est en concurrence avec la fonction intégrée Find My iPhone d’Apple. Selon l’avocat général de Tile, Kristin Daru, la société a été confrontée à une série de réglementations strictes et arbitraires d’Apple qui ont épuisé ses ressources.

“Apple agit en tant que gardien des applications et des technologies d’une manière qui favorise ses propres intérêts”, a déclaré Daru. “Vous êtes peut-être la meilleure équipe de football, mais vous jouez contre une équipe qui possède le stade, le ballon et la ligue, et peut changer les règles quand elle le souhaite.”

Hansson a également déclaré que la taxe de 30% sur l’App Store d’Apple était “scandaleuse”. Tile a en outre témoigné de la manière dont Apple exploitait l’App Store en sa faveur, par exemple en intégrant l’application Find My dans iOS et en enterrant le paramètre de Tile dans iOS 13. (Une déclaration d’Apple à Business Insider a affirmé que cela était en cours de correction)

Sonos a accusé Google d’avoir un avantage marketing “comme nous ne l’avons jamais vu auparavant” – le PDG Patrick Spence a allégué que Google avait fait pression sur Sonos pour autoriser ses haut-parleurs à se synchroniser uniquement avec Google Assistant, plutôt qu’avec Alexa d’Amazon.

À propos du pouvoir de Google sur la recherche et de sa domination sur le marché, le PDG de PopSocket, David Barnett, a déclaré:

“Nous pourrions perdre notre fiche dans DuckDuckGo et nous ne le dirions même pas. Nous perdons Google et nous perdons notre entreprise.”

Basecamp a également fait part de ses inquiétudes quant au fait que Google autorisait ses concurrents à acheter des annonces qui seraient diffusées chaque fois que quelqu’un recherchait son nom de marque, affirmant que Basecamp devait payer 70 000 $ par an en annonces pour contrer le problème.

Selon ., le directeur exécutif de PopSockets a également témoigné contre Amazon:

Barnett a déclaré qu’Amazon exigeait que PopSockets paie près de 2 millions de dollars en marketing pour pouvoir commercialiser ses produits en tant qu’originaux face à une vague de contrefaçons. Le détaillant en ligne “a souvent baissé le prix de vente de notre produit, puis il s’attendait à ce que nous ayons besoin de nous aider à payer la marge perdue”, a-t-il déclaré.

“À plusieurs reprises, nous avons constaté qu’Amazon Retail achetait lui-même des PopGrips contrefaits et les vendait aux côtés de nos produits authentiques”, a-t-il déclaré aux législateurs.

Les deux rapports peuvent être lus dans leur intégralité, mais s’il y a un fondement aux accusations portées par ces petites entreprises technologiques, elles serviront de rapport accablant au Congrès sur la manière dont les grandes entreprises technologiques comme Apple, Amazon et Google se comportent.

