Apple honore la Journée internationale de la femme en déplaçant la vidéo «Derrière le Mac» et plus encore

Apple a dévoilé aujourd’hui une nouvelle vidéo Behind the Mac avant la Journée internationale de la femme ce dimanche 8 mars. Le court-métrage met en lumière une variété de femmes influentes et prospères et ajoute les façons dont la société célèbre la Journée internationale de la femme cette année.

Apple célèbre la Journée internationale de la femme de deux manières: avec des sessions spéciales Today at Apple et un nouveau défi d’activité Apple Watch.

Maintenant, il a également partagé une nouvelle vidéo émouvante Derrière le Mac qui présente dix-sept femmes très accomplies définies pour “*** Flawless Feat.” De Beyonce. Chimamanda Ngozi Adichie. ”

En vedette, dans l’ordre:

00:01 – Malala Yousafzai: la plus jeune lauréate du prix Nobel pour son travail sur l’éducation des filles.

00:02 – Ava Duvernay: Réalisatrice connue pour “Selma” et “Quand ils nous voient.”

00:04 – Marie Kondo: experte en rangement, auteur à succès et vedette de télévision nominée aux Emmy Awards.

00:07 – Greta Gerwig: Réalisatrice connue pour “Lady Bird” et “Little Women”.

00: 09— Gloria Steinem: militante des droits des femmes qui a aidé à lancer le féminisme de deuxième vague.

00: 11— Lady Gaga: GRAMMY®️ & artiste lauréate d’un Oscar et fondatrice de la fondation Born This Way.

00:13 – Megan Rapinoe et Shannon Boxx: les champions de la Coupe du monde se battent pour l’égalité de rémunération.

00:15 – Olivia Wilde: actrice et réalisatrice connue pour son premier long métrage «Booksmart».

00:17 – Diane von Furstenberg: créatrice de mode et fondatrice des DVF Awards.

00:19 – Elizabeth Banks: acteur et réalisateur de “Pitch Perfect 2” et “Charlie’s Angels”.

00:21 – Alicia Keys: artiste gagnante de GRAMMY®️, touchant les cœurs et inspirant le monde à travers son art.

00:23 – Lilly Singh: La première femme à animer un talk-show réseau en fin de soirée en 30 ans.

00:25 – Audrey Gelman: C.E.O et première femme visiblement enceinte présentée sur une couverture de magazine d’entreprise.

00: 27— Black Mamba: unité anti-braconnage dirigée par des femmes en Afrique du Sud.

00:30 – Victoria Monét: artiste en pleine ascension et nominée aux GRAMMY®️, connue pour son écriture de chansons à succès.

00:32 – Tarana Burke: Fondatrice du mouvement «moi aussi».

00:34 – DJ Switch: DJ de 12 ans et fondateur de la Fondation DJ Switch pour l’éducation.

Aux scientifiques, aux musiciens, aux athlètes, aux mères, aux entrepreneurs, aux artistes, aux ingénieurs, aux enseignants – les femmes de toutes les générations qui nous font avancer et montrent aux filles du monde entier que l’avenir est sans limites: nous vous célébrons. pic.twitter.com/BfNhWOotDX

– Tim Cook (@tim_cook) 4 mars 2020

Ravi de voir Today at Apple présenté sur une tuile de page d’accueil https://t.co/tDbAnFixkZ (actualisez la page et vous obtiendrez une nouvelle image à chaque fois) pic.twitter.com/EMPF0cQ2NS

– Michael Steeber (@MichaelSteeber) 4 mars 2020

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: