Apple inflige une amende de 1,1 milliard d’euros à la France

Le géant américain pomme ça vient d’être la France condamnée à une amende de plus d’un milliard d’euros, la raison semble être celle d’un “comportement anticoncurrentiel envers ses détaillants”.

Selon les autorités françaises, la société Cupertino aurait iconcurrence sur les prix envoyée aux détaillants. Découvrons tous les détails de l’affaire ensemble.

Apple inflige une amende de plus d’un milliard d’euros à la France

L’autorité française a déclaré avoir constaté que la société américaine avait agi pour empêcher les détaillants en France de se faire concurrence sur les prix et ont abusé de leur pouvoir économique sur eux. En conséquence, il a accusé Apple d’avoir conclu “un accord au sein de son réseau de distribution” et “d’abus de dépendance économique à l’égard de ses détaillants indépendants”.

Il s’agit de la sanction la plus lourde jamais imposée par l’autorité pour ce qui est considéré comme une pratique “particulièrement grave”. Extrait d’un communiqué de presse de l’autorité de concurrence présidé par Isabella de Silva. Avec Apple, deux autres grossistes français, Data et Micro, ont également été touchés, qui ont reçu des amendes d’un montant total de 140 millions d’euros pour des accords anticoncurrentiels.

De Silva a expliqué: “Apple et ses deux grossistes ont conclu un accord pour ne pas se faire concurrence” et empêchent également les distributeurs d’agir selon les règles de la concurrence, stérilisant ainsi le marché de gros des produits Apple. Les distributeurs appelés Premium n’ont pas pu effectuer en toute sécurité des promotions ou des réductions de prix, ce qui a conduit à un alignement des prix de détail de tous les distributeurs Apple intégrés et des distributeurs Premium indépendants “. Et enfin “il a abusé de la dépendance économique des concessionnaires Premium et leur a imposé des conditions économiques défavorables par rapport à celles de ses concessionnaires intégrés”.