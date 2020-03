Apple iPad Pro 2020: spécifications et prix

Nous savions qu’Apple préparait le renouvellement de son iPad Pro, une ligne très importante pour la société Apple orientée vers le secteur professionnel. Son évolution a été très curieuse, en fait l’iPad est arrivé sur le marché comme une tablette «pour tout» qui offrait l’expérience iOS classique d’un iPhone dans un écran de plus grande taille, et a réussi à devenir un appareil avec un système d’exploitation entièrement personnalisé et un ensemble de fonctions avec lesquelles cela fait une grande différence.

Au niveau du design, le géant de Cupertino a gardé la touche minimaliste et discrète qui caractérise la famille iPad Pro, résultant en une finition élégante qui attire l’attention sans ostentation inutile. Le châssis est en aluminium et présente des lignes angulaires qui correspondent parfaitement à l’îlot carré que nous voyons à l’arrière, où une configuration de double caméra avec un objectif 12 MP et un grand angle 8 MP. À l’avant, nous avons une caméra TrueDepth de 7 MP avec reconnaissance faciale 3D.

Et en parlant de l’avant, nous avons un format tout écran qui conserve les mêmes bords que nous avons vu dans la génération précédente, ce qui dénote une certaine continuité, mais les modifications apportées par Apple au niveau du matériel et des fonctions avancées sont si importantes que cela reste un détail mineur.

L’iPad Pro 2020 sort un nouveau clavier avec pavé tactile

Il y a quelques jours, nous vous avons dit que dans le code d’iOS 14, nous avions trouvé des références à un support de souris et pavés tactiles, toute une déclaration d’intention qu’Apple pourrait introduire un nouveau Magic Keyboard avec pavé tactile intégré, et c’est effectivement le cas.

Le nouvel iPad Pro 2020 maintient la conception, la qualité des finitions et les formats d’écran (11 pouces et 12,9 pouces), Mais ils viennent avec une amélioration significative en termes de matériel et de fonctions avancées, et ils publient également le nouveau Magic Keyboard avec pavé tactile, qui a un support complet dans la nouvelle version d’iPadOS, basée sur iOS 13.4.

Ce nouveau clavier change complètement la façon dont l’utilisateur peut interagir avec son iPad Pro, améliorer l’expérience et adopter une approche entièrement personnalisée. C’est important, Apple ne s’est pas limité à copier l’utilisation de la souris que nous avons vue sur les ordinateurs Mac, mais a créé quelque chose de totalement nouveau et adapté à l’iPad Pro pour créer une expérience différente et entièrement optimisée.

Par exemple, lorsque vous déplacez votre doigt sur le pavé tactile, le pointeur il est transformé en fonction des éléments d’interfaceEt ce n’est pas tout, car lorsque vous utilisez les gestes Multi-Touch sur le trackpad, il est possible de naviguer dans tout le système sans lever une seule fois la main.

Le nouveau Magic Keyboard pour iPad Pro se distingue également par son Design flottant avec inclinaison réglable et ses touches rétro-éclairées, en plus du pavé tactile susmentionné. Il sera disponible à partir de mai.

Plus puissant que jamais grâce au SoC Apple A12Z

Apple a réalisé un mouvement très curieux avec le nouvel iPad Pro 2020, car au lieu d’intégrer une version du SoC A13 utilisée dans l’iPhone 11, il a intégré une version du SoC A12X qu’il utilisait dans la génération 2018, connue sous le nom de SoC Apple A12Z.

Nous ne connaissons pas encore toutes ses clés, nous serons donc attentifs aux nouvelles informations techniques sur ce silicium pour le partager avec vous, mais pour le moment tout semble indiquer qu’il intègre un Processeur ARM huit cœurs hautes performances, un GPU Apple personnalisé et une unité neuronale de nouvelle génération pour l’intelligence artificielle.

Selon Apple, les nouveaux iPad Pro sont plus rapide et plus puissant que de nombreux ordinateurs portables Windows 10 actuellement commercialisé. Je sais que vous voulez connaître toutes ses spécifications, donc je ne vous divertirai plus:

Écran Liquid Retina avec un design bord à bord (11 et 12,9 pouces).

Panneau IPS avec une résolution de 2 732 x 2 048 pixels dans le modèle 12,9 pouces et 2 388 x 1 668 pixels dans le modèle 11 pouces.

Taux d’échantillonnage tactile True-Tone et 120 Hz.

SoC Apple A12Z.

Mémoire RAM non confirmée (devrait être d’environ 4 Go à 6 Go).

Capacité de stockage: 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To

Double caméra arrière 12 MP (principale) et 8 MP (grand angle).

Capteur de profondeur avec scanner LiDAR.

Caméra frontale TrueDepth 7 MP avec reconnaissance faciale 3D (Face ID).

Batterie de 28,65 Wh dans le modèle 11 ″ et de 36,71 Wh dans le modèle 12,9 ″.

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 et USB Type-C.

iPadOS comme système d’exploitation.

Compatible avec Apple Pencil, Magic Keyboard et Magic Mouse.

Dimensions et poids du modèle 11 ″: 247,6 x 178,5 x 5,9 mm et 471 grammes.

Dimensions et poids du modèle 12,9 ″: 280,6 x 214, x 5,9 mm et 641 grammes.

Prix ​​et disponibilité du nouvel iPad Pro

Apple a confirmé que l’iPad Pro 2020 peut être réservé à partir d’aujourd’hui sur son site officiel et qu’il commencera à arriver dans les magasins à partir de la semaine prochaine. Ils seront disponibles sur argent et gris sidéral.

Ceux-ci sont le prix officiels des quatre versions de l’iPad Pro selon la configuration choisie:

iPad Pro 2020 11 ″ Wi-Fi:

128 Go: 879 euros.

256 Go: 989 euros.

512 Go: 1209 euros.

1 To: 1429 euros.

iPad Pro 2020 11 ″ 4G:

128 Go: 1049 euros.

256 Go: 1159 euros.

512 Go: 1 379 euros.

1 To: 1599 euros.

iPad Pro 2020 12,9 ″ Wi-Fi:

128 Go: 1099 euros.

256 Go: 1209 euros.

512 Go: 1 429 euros.

1 To: 1 649 euros.

iPad Pro 2020 12,9 ″ 4G:

128 Go: 1269 euros.

256 Go: 1 379 euros.

512 Go: 1599 euros.

1 To: 1819 euros.

IPadOS 13.4 sera lancé le 24 mars et le nouveau clavier magique avec pavé tactile sera disponible à partir de mai par 339 euros la version iPad Pro 11 pouces et 399 euros la version pour le modèle 12,9 pouces.