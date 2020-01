Apple lance Adobe Flash à partir de la dernière prévisualisation du navigateur Safari

Apple: l’une des premières entreprises à abandonner le projet Adobe Flash

Apple a en fait été l’une des premières entreprises à ostraciser le logiciel Flash problématique, qui était plein de vulnérabilités et de failles de sécurité. en 2007 la société a refusé de prendre en charge Flash sur iOS et d’autres ont emboîté le pas depuis, notamment Google, Facebook, Microsoft et Mozilla. en 2017, Adobe lui-même a annoncé son intention de mettre fin au support et au développement de Flash 2020.

L’omission de la prise en charge de Flash dans Safari est peu susceptible d’avoir un impact réel sur les utilisateurs, cependant, jusqu’à présent, le plug-in devait être installé intentionnellement et même alors, vous devriez vraiment vouloir l’utiliser, car Safari ne le fait pas. a-t-il pris en charge tout autre plug-in sur Mac? L’élimination de tout support, cependant, signifie que Apple prévoit de se laver complètement les mains de Flash. La fin de l’année arrive, quand Adobe tire enfin la fiche, la technologie autrefois omniprésente disparaîtra à jamais.