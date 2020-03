Apple lance ARKit 3.5 pour profiter de l’iPad Pro LiDAR Scanner

Avec iOS 13.4 et iPadOS 13.4, Apple a publié ARKit 3.5 pour permettre aux développeurs de profiter du nouveau scanner LiDAR dans le nouvel iPad Pro. La dernière version d’ARKit comprend la géométrie de scène, l’AR instantané et la capture de mouvement et l’occlusion de personnes améliorées.

Apple a annoncé la mise à jour dans un article sur son site de développeur aujourd’hui:

ARKit 3.5 tire parti du nouveau scanner LiDAR et du système de détection de profondeur sur iPad Pro pour prendre en charge une nouvelle génération d’applications AR qui utilisent la géométrie de scène pour une meilleure compréhension des scènes et l’occlusion des objets. Et maintenant, les expériences de réalité augmentée sur iPad Pro sont encore meilleures avec le placement instantané de la réalité augmentée et l’amélioration de la capture de mouvement et de l’occlusion des personnes, le tout sans avoir besoin d’écrire de nouveau code.

Voici comment Apple décrit les trois changements majeurs fournis avec ARKit 3.5:

Géométrie de la scène

La géométrie de la scène vous permet de créer une carte topologique de votre espace avec des étiquettes identifiant les sols, les murs, les plafonds, les fenêtres, les portes et les sièges. Cette compréhension approfondie du monde réel déverrouille l’occlusion des objets et la physique du monde réel pour les objets virtuels, et vous donne également plus d’informations pour alimenter vos flux de travail AR.

AR instantané

Le scanner LiDAR sur iPad Pro permet une détection d’avion incroyablement rapide, permettant le placement instantané d’objets AR dans le monde réel sans numérisation. Le placement AR instantané est automatiquement activé sur iPad Pro pour toutes les applications conçues avec ARKit, sans aucune modification de code.

Amélioration de la capture de mouvement et de l’occlusion des personnes

Avec ARKit 3.5 sur iPad Pro, l’estimation de la profondeur dans l’occlusion de personnes et l’estimation de la hauteur dans Motion Capture sont plus précises. Ces deux fonctionnalités s’améliorent sur iPad Pro dans toutes les applications construites avec ARKit, sans aucune modification de code.

Apple a partagé quelques exemples de la façon dont le scanner LiDAR sur l’iPad Pro améliorera certaines des expériences AR existantes, mais nous devrons attendre cet été ou cet automne pour en savoir plus sur les tout nouveaux outils et applications AR qui pourraient être activé par le nouveau matériel.

Vous pouvez trouver toutes les ressources de développement pour ARKit 3.5 ici.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: