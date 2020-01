Apple lance «Daughter», un nouveau court métrage «Shot on iPhone» célébrant le nouvel an chinois

Apple a publié un nouveau court-métrage sur sa chaîne Youtube pour célébrer le nouvel an chinois et mettre en évidence les capacités de réalisation de l’iPhone 11 Pro. Le film, intitulé «Fille», est réalisé par le cinéaste nominé aux Oscars Theodore Melfi et met en vedette Zhou Xun, la principale actrice chinoise.

Le film se concentre sur les différences générationnelles entre une mère et sa fille au sujet de la vie qu’elle et son enfant mènent. C’est un film vraiment touchant sur la fierté, l’acceptation et la famille.

Un film sur trois générations de femmes chinoises se réunissant au Nouvel An chinois. Tourné sur iPhone 11 Pro. Réalisé par Theodore Melfi. Cinématographie de Lawrence Sher. Avec Zhou Xun, la principale actrice chinoise. Chanson: «Hope» par Varqa Buehrer.

Theodore Melfi, le réalisateur du film, est un cinéaste nominé aux Oscars qui a reçu ses nominations après avoir co-écrit, réalisé et produit Hidden Figures, un film sur le rôle que les mathématiciens noires ont joué pendant la course à l’espace. Hidden Figures a reçu des nominations pour la meilleure image et le meilleur scénario adapté.

Lawrence Sher, directeur de la photographie du film, est surtout connu pour ses travaux sur Garden State et la série The Hangover. Plus récemment, il a été directeur de la photographie pour le film “ Joker ” de Todd Phillip qui vient de remporter la meilleure performance d’un acteur dans un film pour la représentation de Joaquin Phoenix du méchant aux Gloden Globe Awards.

Le film met en vedette Zhou Xun, la principale actrice chinoise, connue pour ses performances dans «L’équation de l’amour et de la mort», «Le banquet» et «Peut-être l’amour». Le dernier film lui a valu le prix de la meilleure actrice aux Hong Kong Film Awards.

Apple a également publié une vidéo dans les coulisses en tandem avec le film lui-même. La vidéo présente des interviews de Theodore Melfi et Zhou Xun et montre comment les cinéastes ont utilisé l’iPhone 11 Pro pour donner vie à l’histoire.

Entrez dans les coulisses avec le réalisateur Theodore Melfi, le directeur de la photographie Lawrence Sher et l’actrice Zhou Xun pour voir comment ils ont utilisé l’iPhone 11 Pro pour donner vie à l’histoire touchante “ Daughter ”.