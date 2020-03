Apple lance des outils pour détecter et prévenir la propagation du coronavirus

Avec Google, la société technologique recherche des stratégies pour atténuer la pandémie qui affecte de nombreux pays.

SET Puebla News

Apple s’est associé à des géants de la technologie comme Google d’Alphabet pour lancer des outils de détection COVID-19 pour les utilisateurs afin de freiner la propagation du coronavirus.

Vendredi, la société basée à Cupertino, en Californie, a lancé une application iPhone et iPad contenant des informations sur la pandémie et des questions pour aider les utilisateurs à déterminer s’ils doivent subir un test de dépistage de la maladie.

Apple a également lancé un site Web correspondant avec des fonctions similaires. La société a déclaré avoir établi un partenariat avec les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, la White House Coronavirus Special Force et la Federal Emergency Management Agency pour construire les outils.

Apple avait précédemment ajouté des directives CDC sur la distanciation sociale et la réduction de la propagation du virus sur un grand nombre de ses plateformes en ligne, y compris son site Web, App Store et Apple Music.

Il a également récemment ajouté des réponses sur le virus à son assistant numérique Siri.

Source: ElFinanciero.com.mx