Apple lance iOS 13.4 et watchOS 6.2 GM aux développeurs

Apple publie aujourd’hui la graine GM d’iOS 13.4, iPadOS 13.4 et watchOS 6.2 aux développeurs. Ces mises à jour interviennent après une longue période de tests bêta. iOS 13.4 inclut de nouvelles fonctionnalités telles que le partage de dossiers iCloud Drive, de nouveaux autocollants Memoji, une prise en charge avancée de la souris pour iPad et bien plus encore.

Apple propose également aux développeurs macOS Catalina 10.15.4 beta 6 et tvOS 13.4 GM.

L’un des changements majeurs d’iOS 13.4 (et également d’iPadOS 13.4) est la prise en charge avancée de la souris, une fonctionnalité qui a été annoncée aujourd’hui par Apple avec le nouvel iPad Pro et le Magic Keyboard. Avec la nouvelle mise à jour, la prise en charge du trackpad pour iPad devient une fonctionnalité au niveau du système. Le curseur apparaît comme un cercle flottant qui peut mettre en évidence des éléments dans l’interface utilisateur, appuyer sur des boutons et aider à la sélection de texte.

iOS 13.4 apporte également une modification à l’application Mail en rétablissant la conception de la barre d’outils introduite dans iOS 13. La mise à jour inclut la prise en charge du partage de dossier iCloud Drive, qui vous permet de partager un dossier une fois et que tout le monde puisse voir le contenu de ce dossier comme ils changent.

Il existe également de nouveaux autocollants Memoji, des achats universels sur l’App Store sur les plates-formes Apple et diverses corrections de bugs et améliorations.

Quant à watchOS 6.2, il permet l’application ECG et la notification de rythme cardiaque irrégulier au Chili, en Nouvelle-Zélande et en Turquie. Les utilisateurs pourront également effectuer des achats via l’application avec l’Apple Watch pour la première fois.

Consultez les notes de version complètes d’iOS 13.4 et watchOS 6.2 ci-dessous:

iOS 13.4 et iPadOS 13.4

iPadOS 13.4 introduit la prise en charge de la souris et du trackpad avec iPad pour une plus grande précision et une navigation dans le système avec des gestes Multi-Touch, et ajoute le partage de dossier iCloud Drive à partir de l’application Fichiers et de nouveaux autocollants Memoji. Cette mise à jour contient également des corrections de bugs et des améliorations.

Prise en charge de la souris et du trackpad

La toute nouvelle conception du curseur met en évidence les icônes d’application sur l’écran d’accueil et le Dock, ainsi que les boutons et les commandes des applications

Prise en charge du clavier magique pour iPad sur iPad Pro 12,9 pouces (3e génération ou ultérieure) et iPad Pro 11 pouces (1re génération ou ultérieure)

Magic Mouse, Magic Mouse 2, Magic Trackpad, Magic Trackpad 2 et prise en charge de souris Bluetooth et USB tierces

Les gestes multi-touch sur Magic Keyboard pour iPad et Magic Trackpad 2 vous permettent de faire défiler, de balayer entre les espaces d’application, de rentrer à la maison, d’accéder au sélecteur d’applications, de zoomer ou dézoomer, de cliquer pour cliquer, de cliquer deux fois (clic droit) et de balayer entre pages

Les gestes multi-touch sur Magic Mouse 2 vous permettent de faire défiler, de cliquer deux fois (clic droit) et de faire défiler les pages

Des dossiers

Partage de dossier iCloud Drive depuis l’application Fichiers

Contrôles pour limiter l’accès uniquement aux personnes que vous invitez explicitement ou accordez l’accès à toute personne disposant du lien de dossier

Autorisations pour choisir qui peut apporter des modifications et télécharger des fichiers et qui peut uniquement afficher et télécharger des fichiers

Memoji

Neuf nouveaux autocollants Memoji, y compris Visage souriant avec coeurs, Mains pressées ensemble et Visage de fête

Courrier

Contrôles toujours visibles pour supprimer, déplacer, répondre ou composer un message en mode conversation

Les réponses aux e-mails chiffrés sont automatiquement chiffrées lorsque vous avez configuré S / MIME

App Store avec Apple Arcade

La prise en charge de l’achat universel permet d’utiliser l’achat unique d’une application participante sur iPhone, iPod touch, iPad, Mac et Apple TV

Les jeux d’arcade récemment joués apparaissent dans l’onglet Arcade afin que vous puissiez continuer à jouer sur iPhone, iPod touch, iPad, Mac et Apple TV

Affichage de la liste de tous les jeux

Réalité augmentée

AR Quick Look prend en charge la lecture audio dans les fichiers USDZ

Clavier

La conversion en direct pour Zhuyin transforme automatiquement Zhuyin en caractères corrects sans appuyer sur la barre d’espace pour convertir du texte ou sélectionner des candidats

La conversion en direct pour le japonais transforme automatiquement Hiragana en caractères corrects sans appuyer sur la barre d’espace pour convertir le texte ou sélectionner les candidats

Prise en charge de la saisie prédictive pour l’arabe

Disposition du clavier suisse allemand prise en charge sur iPad Pro 12,9 pouces

La disposition du clavier à l’écran pour iPad Pro 12,9 pouces correspond désormais au clavier intelligent

Cette mise à jour comprend également des corrections de bugs et d’autres améliorations. Cette mise à jour:

Correction d’un problème dans l’appareil photo où le viseur peut apparaître comme un écran noir après le lancement

Résolution d’un problème selon lequel les photos peuvent sembler utiliser un espace de stockage excédentaire

Résout un problème dans Photos qui peut empêcher le partage d’une image avec Messages si iMessage est désactivé

Résout un problème dans Mail où les messages peuvent apparaître dans le désordre

Résolution d’un problème dans Mail où la liste de conversations peut afficher des lignes vides

Résout un problème où Mail peut se bloquer lorsque vous appuyez sur le bouton Partager dans Quick Look

Résout un problème dans les paramètres où les données cellulaires peuvent s’afficher incorrectement comme désactivées

Résolution d’un problème dans Safari où les pages Web peuvent ne pas être inversées lorsque le mode sombre et Smart Invert sont actifs

Résout un problème où le texte copié à partir du contenu Web dans une application tierce peut apparaître invisible lorsqu’il est collé si le mode sombre est activé

Résout un problème dans Safari où une vignette CAPTCHA peut s’afficher de manière incorrecte

Résolution d’un problème selon lequel les rappels ne peuvent pas émettre de nouvelles notifications pour un rappel récurrent en retard jusqu’à ce qu’il soit marqué comme terminé

Résout un problème où les rappels peuvent envoyer des notifications pour les rappels terminés

Résout un problème où iCloud Drive semble être disponible dans Pages, Numbers et Keynote même lorsqu’il n’est pas connecté

Résolution d’un problème dans Apple Music où les clips vidéo peuvent ne pas être diffusés en haute qualité

Résolution d’un problème dans l’application Accueil où le fait de toucher une notification d’activité à partir d’une caméra de sécurité peut ouvrir un enregistrement différent

Résout un problème où les raccourcis peuvent ne pas apparaître lorsque vous appuyez sur le menu Partager à partir d’une capture d’écran

Améliore le clavier birman afin que les symboles de ponctuation soient désormais accessibles à partir des chiffres et des symboles

Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles pour toutes les régions ou sur tous les appareils Apple. Pour plus d’informations sur le contenu sécuritaire des mises à jour logicielles Apple, veuillez visiter ce site Web: https://support.apple.com/kb/HT201222

watchOS 6.2

watchOS 6.2 inclut de nouvelles fonctionnalités, améliorations et corrections de bugs:

Présente les achats intégrés pour les applications Apple Watch

Résout un problème où la lecture de musique pouvait s’arrêter lors du passage de la connexion Wi-Fi à la connectivité Bluetooth

L’application ECG sur Apple Watch Series 4 ou ultérieure est désormais disponible au Chili, en Nouvelle-Zélande et en Turquie

Notifications de rythme cardiaque irrégulier désormais disponibles au Chili, en Nouvelle-Zélande et en Turquie

