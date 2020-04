Apple lance iOS 13.5 bêta avec l’API de notification d’exposition – .

Mercredi, Apple a déployé la version bêta 3 du développeur iOS 13.5 et la version bêta 3 du développeur iPadOS 13.5.

iOS 13.5 beta 3 dispose de l’API de notification d’exposition d’Apple et de Google que les développeurs d’agences de santé utiliseront pour créer des applications pour le suivi des contacts des personnes testées positives pour le nouveau coronavirus.

iOS 13.5 sera probablement la dernière entrée numérotée avant l’arrivée d’iOS 14 cet automne.

Mercredi, Apple a publié les troisièmes bêta des développeurs pour iOS 13.5 et iPadOS 13.5. La principale caractéristique de cette version bêta est l’ajout de l’API d’exposition aux notifications qu’Apple et Google ont fait équipe pour créer, donnant à de nombreux développeurs d’agences de santé publique un outil qu’ils peuvent utiliser pour créer des applications de suivi des contacts pour suivre les personnes susceptibles d’être infectées par le coronavirus nouveau. Google a également publié une nouvelle version bêta des services Google Play qui contient également l’API. Le 1er mai, Apple et Google partageront plus de détails avec les développeurs, y compris un exemple de code.

Bien qu’Apple fasse référence à cette version comme iOS 13.5 beta 3, il convient de noter que la version beta précédente était iOS 13.4.5 beta 2. Comme l’explique ., toute version iOS avec un nouveau SDK doit également avoir un nouveau numéro de version, ce qui c’est pourquoi il n’y aura pas de beta 1 ou beta 2 d’iOS 13.5. Dans le cas où vous étiez curieux.

IOS 13.5 bêta 3 d’Apple est désormais disponible, en plus de la mise à jour logicielle iPad correspondante pour les développeurs, iPadOS 13.5 bêta 3. Nous pouvons également nous attendre à ce que de nouvelles versions des bêta iOS publiques d’Apple suivent sous peu. Vous vous demandez si votre appareil est compatible avec iOS 13.5 ou iPadOS 13.5? Nous avons dressé une liste ci-dessous qui contient tous les appareils compatibles. Si votre appareil est allumé, il est compatible avec le dernier logiciel bêta d’Apple:

iPhone SE 2e génération

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

IPad Pro 12,9 pouces 3e génération

IPad Pro 12,9 pouces 2e génération

IPad Pro 12,9 pouces 1re génération

IPad Pro 10,5 pouces

IPad Pro 9,7 pouces

iPad Air 3e génération

iPad Air 2

iPad 6e génération

iPad 5e génération

iPad mini 5e génération

iPad mini 4

iPod touch 7e génération

Comme vous le savez maintenant, l’installation d’une nouvelle version bêta iOS ou iPadOS sur votre iPhone, iPad ou iPod touch ne pourrait pas être plus simple. Accédez simplement à Paramètres> Général> Mise à jour du logiciel puis appuyez sur «Télécharger et installer» au bas de cette page. Si vous le souhaitez, vous pouvez également installer la mise à jour via iTunes en connectant votre appareil iOS à votre ordinateur. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, assurez-vous simplement de sauvegarder votre appareil avant d’installer la mise à jour.

