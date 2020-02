Apple lance la vente de lots de films à partir de 10 $, des films d’action à partir de 5 $, plus

La dernière vente de films d’Apple propose des offres multi-films de 10 $, ainsi qu’un large éventail de titres d’action et bien plus encore 5 $. Tout cela deviendra une partie permanente de votre bibliothèque. Il y a aussi cette semaine 1 $ Location HD, que vous pouvez trouver ci-dessous.

Des forfaits à partir de 10 $ mettent en évidence la vente de cette semaine

Apple propose différents lots de films en vente à partir de 10 $ pour lancer les meilleures offres de la semaine. Vous trouverez une variété de collections d’action en vente au cours des dernières décennies. Voici quelques-uns de nos meilleurs choix:

Autres offres notables

Cette semaine 0,99 $ US la location est Child’s Play avec Aubrey Plaza et Gabriel Bateman. Il loue généralement plus de 5 $ dans des services concurrents et a jusqu’à présent recueilli 4 étoiles.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore!