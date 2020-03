Apple lance le nouveau MacBook Air 2020: voici les fonctionnalités

Suite à la fermeture de tous les Apple Store en Italie, mais aussi dans de nombreux autres pays du monde, le géant du cupertino a décidé de surprendre tous ses utilisateurs avec une actualité à couper le souffle. Après la sortie du nouvel iPad Pro, en fait, pomme a officiellement présenté le très attendu MacBook Air nouvelle génération qui, selon les caractéristiques, offre des performances jusqu’à deux fois supérieures à celles atteintes par le modèle précédent.

Comme indiqué par la société américaine, par conséquent, pour cette version de MacBook Air, le modèle de base va commencer à partir de 256 Go de mémoire qui, comme pour le MacBook Pro 16 pouces, se révèle beaucoup plus rapide aussi bien en écriture qu’en lecture. Cependant, certaines caractéristiques fondamentales demeurent, comme la nouvelle Écran Retina 13,3 ″, Touch ID, trackpad et macOS Catiline.

Apple présente le nouveau MacBook Air: voici tous les détails

Le nouveau MacBook Air sortira ensuite entre le 7 et le 16 avril au prix de base de 1229 €. Voici toutes les fonctionnalités:

afficher: LED 13,3 ″ IPS 2560 × 1600, 227ppi, 16:10, technologie True Tone

Capteur Touch ID

processeur:

Intel Core i3 bicœur à 1,1 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,2 GHz) avec 4 Mo de cache L3), également configurable avec Intel Core i5 quadricœur à 1,1 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,5 GHz) et 6 Mo de cache L3 / Intel Core i7 quad core à 1,2 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,8 GHz) et 8 Mo de cache L3

Intel Core i5 quadricœur à 1,1 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,5 GHz) avec 6 Mo de cache L3, également configurable avec Intel Core i7 quadricœur à 1,2 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,8 GHz) et 8 Mo de cache L3

stockage:

SSD PCIe de 256 Go, également avec SSD de 512 Go, 1 To et 2 To

512 Go SSD, également avec 1 To, 2 To SSD

mémoire: 8 Go LPDDR4X à 3,733 MHz, également avec 16 Go

batterie: 49,9 Wh, 30 W USB-C, jusqu’à 30 jours en veille

dimensions et poids: 0,41-1,61 × 30,41 × 21,24 cm par 1,29 kg

graphique: Intel Iris Plus, prise en charge des eGPU compatibles Thunderbolt 3

appareil photo: 720p FaceTime HD

portes: 2x Thunderbolt 3 (USB-C)

WiFi: 802.11ac, BT5.0

audio: stéréo, Dolby Atmos, jack 3,5 mm

clavier et trackpad: Clavier magique rétroéclairé à 79 touches, pavé tactile Force Touch

OS: macOS Catalina