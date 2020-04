Apple lance le nouvel iPhone SE 2020 avec la puce Bionic A13 pour 399 €

Apple ajoute à sa liste un nouvel iPhone SE (2020) à faible coût, avec un design légèrement ennuyeux, mais avec les technologies avancées utilisées dans l’iPhone 11.

Après une longue attente d’une série de rumeurs, Apple a officiellement annoncé la nouvelle génération de l’iPhone SE. Avec un prix de départ de 399 euros, l’iPhone SE est le modèle le moins cher de la liste actuelle des produits Apple. Bien qu’il ait un prix réduit, il est livré avec de nombreuses fonctionnalités héritées de l’iPhone 11 haut de gamme.

iPhone SE 2020: design et écran comme l’iPhone 8

De façon inattendue, l’iPhone SE 2020 présente le même design que l’iPhone 8. Il a une lunette avant épaisse avec un capteur d’empreintes digitales Touch ID. Le dos est en verre et le cadre en aluminium. La seule différence dans l’iPhone SE 2020 est que le logo Apple a été placé dans la partie centrale, comme dans l’iPhone 11.

Concernant l’écran de l’iPhone SE 2020, il s’agit de 4,7 pouces et de la technologie LCD IPS. Extrêmement identique à l’iPhone 8. Une autre chose très importante est qu’il n’y aura pas de version Plus, donc cela ne sera pas très intéressant pour les utilisateurs qui préfèrent les téléphones mobiles avec un grand écran.

Dans le même temps, l’iPhone SE 2020 hérite également de la résistance au guide de l’iPhone 8. La certification IP67 permet à l’iPhone SE 2020 d’être immergé dans l’eau à une profondeur de 1 mètre pendant 30 minutes.

Il sera disponible en trois couleurs, noir, blanc et rouge.

Caractéristiques de l’iPhone SE 2020

La caractéristique la plus importante de l’iPhone SE 2020 est sa performance. Il est alimenté par la même puce utilisée dans l’iPhone 11 / Pro / Max, l’Apple A13 Bionic.

Le nouvel iPhone SE est équipé d’un seul appareil photo d’une résolution de 12 mégapixels avec une distance focale de 1,8. Soi-disant, ce n’est pas le même appareil photo que celui de l’iPhone 11 ou du XR, mais il dispose de la technologie Smart HDR, de la stabilisation optique de l’image et de la suppression des polices en mode portrait. En outre, vous pouvez faire des enregistrements vidéo 4K à 60 images par seconde.

Et, sur la connectivité, le nouveau modèle prend en charge la double SIM, 1 eSIM (SIM électronique) et 1 SIM physique. De plus, il est compatible avec la nouvelle norme WiFi 6 rapide.

Disponibilité et prix

Le nouvel iPhone SE sera disponible à partir du 24 avril, mais vous pouvez commencer à réserver à partir de demain vendredi.

Vous pourrez choisir en trois capacités différentes, les 64 Go pour un prix de 489 euros; les 128 Go pour 539 euros; et le 256 Go pour 659 euros.

