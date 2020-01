Apple lance le programme de remplacement Smart Battery Case pour iPhone XS, XS Max et XR

Apple a officiellement lancé aujourd’hui un programme de remplacement pour l’étui Smart Battery Case pour iPhone XS, XS Max et XR. Le problème avec ces étuis, fabriqués de janvier 2019 à octobre 2019, est qu’ils ne se chargeraient pas ou ne se chargeraient que de manière intermittente lorsqu’ils sont branchés à l’alimentation, ou le boîtier de la batterie lui-même ne chargerait pas l’iPhone ou ne le ferait que par intermittence.

Ce programme de remplacement ne concerne actuellement que les Smart Battery Case qui ont été conçus pour l’iPhone XS, l’iPhone XS Max et l’iPhone XR qui ont été fabriqués entre janvier 2019 et octobre 2019. Le programme ne s’applique pas aux autres Smart Battery Cases fabriqués à l’extérieur. de cette plage de dates, et les étuis de batterie intelligents pour iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max ne sont pas inclus.

Si vous avez un boîtier de batterie intelligent affecté, vous pouvez le confier à Apple ou à un fournisseur de services agréé Apple pour le faire remplacer gratuitement. Ce n’est pas considéré comme un problème de sécurité. Vous pouvez localiser un fournisseur de services agréé ici ou prendre rendez-vous pour votre Apple Store le plus proche.

Tous les boîtiers de batterie intelligents qui sont pris en charge pour ce programme de remplacement seront examinés avant l’entretien afin de vérifier qu’ils sont éligibles pour le programme. Les cas concernés sont éliminés d’une manière respectueuse de l’environnement. Le boîtier de batterie intelligent de remplacement sera couvert pendant deux ans.

Pour ceux qui pensent que leur Smart Battery Case pour leur iPhone XS, XS Max ou XR est affecté, passez à la page Programme de remplacement.

