Apple lance l’iPad partagé pour les entreprises, le mode d’évaluation pour Mac, les applications scolaires personnalisées, etc.

Parallèlement à la sortie d’iOS 13.4, iPadOS 13.4 et macOS 10.15.4, Apple a également publié plusieurs nouvelles fonctionnalités passionnantes visant à simplifier la vie de son entreprise et de ses clients K-12. Parmi les nouvelles fonctionnalités, citons l’iPad partagé pour les entreprises, le mode d’évaluation pour Mac, la session temporaire de l’iPad partagé pour K-12 et la prise en charge de proxy pour les APN.

Alors que l’iPad et le Mac continuent d’augmenter leur part de marché dans l’entreprise ainsi que l’utilisation continue des produits Apple en K-12, Apple a continué à développer des moyens plus faciles pour les services informatiques de travailler avec ses produits.

IPad partagé pour les entreprises

Auparavant uniquement disponible dans Apple School Manager, iPad partagé pour entreprise iPad partagé permet aux entreprises de partager des appareils entre plusieurs employés, tout en offrant une expérience personnalisée. Les employés se connectent avec un identifiant Apple géré pour commencer à charger leurs données. L’utilisateur dispose alors de ses propres comptes de messagerie, de ses propres fichiers, de la photothèque iCloud, des données d’application, etc. Les données de l’employé sont stockées dans iCloud, afin que les employés puissent se connecter à n’importe quel iPad partagé appartenant à l’organisation.

Les données sur l’iPad sont mises en cache afin que les employés puissent choisir parmi une liste d’utilisateurs récents pour revenir rapidement à leur configuration personnalisée. Il existe également une session temporaire qui permet à tout utilisateur de se connecter sans compte et ses données sont effacées lors de leur déconnexion.

Mode d’évaluation pour Mac

Le mode d’évaluation sur Mac sera une fonctionnalité destinée aux K-12. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux développeurs d’évaluation agréés de créer des applications qui verrouillent automatiquement un Mac dans une seule application et désactivent certaines fonctionnalités lors du lancement. Aucune gestion ou configuration supplémentaire requise pour utiliser cette fonctionnalité.

Session temporaire iPad partagée

Semblable au fonctionnement d’une session temporaire dans l’iPad partagé pour les entreprises, l’iPad scolaire pour les écoles peut désormais tirer parti d’une session temporaire sans avoir besoin d’un identifiant Apple pour se connecter. Lorsqu’un étudiant a terminé, il appuie sur déconnexion et ses données sont supprimées, de sorte que l’iPad est prêt pour le prochain étudiant.

Prise en charge de proxy pour les APN

Le service Apple Push Notification (APN) permet la communication d’un système de gestion d’appareils mobiles vers des appareils Apple. Les entreprises doivent autoriser la communication entre leur réseau d’entreprise et les APN pour que les appareils Apple fonctionnent correctement. Le trafic APN utilise désormais un proxy lorsqu’il est spécifié dans un fichier PAC. Cette fonctionnalité améliorera la prise en charge des réseaux d’entreprise de type refus par défaut (largement utilisés dans les industries réglementées) où tout le trafic lié à Internet doit traverser un proxy configuré par un fichier PAC (Proxy Auto Configuration).

Applications personnalisées dans Apple School Manager

Des applications personnalisées (conçues spécifiquement pour un usage interne) peuvent désormais être attribuées et installées à l’aide d’Apple School Manager. Cette fonctionnalité sera utile pour les écoles qui ont l’expertise en interne pour créer des applications d’évaluation personnalisées.

Dans l’ensemble, ce sont quelques fonctionnalités intéressantes d’Apple dans une mise à jour logicielle en milieu de cycle. L’iPad partagé pour les entreprises deviendra très populaire dans les applications de soins de santé, de vente au détail et industrielles. Jamf a également annoncé une prise en charge zero-day pour toutes ces nouvelles fonctionnalités, afin que les entreprises et les K-12 puissent commencer à en profiter immédiatement. Avec de nombreuses organisations de la maternelle à la 12e année utilisant désormais des outils d’apprentissage à distance, la possibilité de contrôler à distance les mises à jour iOS et macOS est encore plus cruciale qu’auparavant. Si ces fonctionnalités sont ce que nous obtiendrons en mars, j’ai hâte de voir ce qu’Apple a prévu pour les entreprises et les clients K-12 dans les prochaines versions d’iOS, iPadOS et macOS.

