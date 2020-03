Apple lance l’outil de dépistage Covid-19 afin que vous puissiez voir si vous avez besoin de tests

Apple a lancé un nouveau site Web de dépistage Covid-19 et une application iOS, en partenariat avec la Maison Blanche, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et la Federal Emergency Management Agency (FEMA).

Vous pouvez utiliser le site ou l’application pour savoir si vous devez être testé pour Covid-19 ou si vous devez contacter les services d’urgence. Bien que les informations de contact et les liens soient destinés aux utilisateurs américains, tout le monde peut utiliser l’outil.

On vous demandera quels sont vos symptômes actuels, tout problème de santé avec lequel vous vivez et où vous avez voyagé depuis et vers ces dernières semaines. Une fois cela fait, vous serez guidé vers les prochaines étapes les plus appropriées, comme se faire tester.

Même s’il est peu probable que vous ayez été affecté par le nouveau coronavirus, le site et l’application fourniront toujours des informations sur la façon de vous protéger – pratiquer la distanciation sociale, se laver les mains, etc. Même si vous êtes sûr que vous n’avez pas Covid-19, cela vaut la peine de le vérifier.

Obtenez les informations dont vous avez besoin

“Les outils ne nécessitent pas de connexion ou d’association avec l’identifiant Apple d’un utilisateur, et les réponses individuelles des utilisateurs ne seront pas envoyées à Apple ni à aucune organisation gouvernementale”, souligne Apple dans son annonce officielle.

Nous avons vu les bases de ce nouvel outil ajouté à Siri le week-end dernier – si vous interrogez l’assistant numérique d’Apple sur le nouveau coronavirus ou la maladie de Covid-19, vous êtes dirigé vers les mêmes informations et ressources.

Vous avez maintenant une multitude d’options si vous avez besoin d’informations fiables et faisant autorité sur la pandémie mondiale que nous traversons. Le hub en ligne de coronavirus de Google est désormais en ligne, avec des liens vers des agences de santé officielles aux États-Unis.

Comme vous vous en doutez, l’épidémie de coronavirus a un impact énorme sur le monde de la technologie. Nous voyons des événements annulés et des lancements retardés, et il faudra encore quelques mois avant que tout puisse revenir à la normale.