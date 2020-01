Apple lance macOS Catalina 10.15.3 beta 3 pour les développeurs

Apple a publié aujourd’hui la troisième version bêta du développeur de macOS Catalina 10.15.3. Cela survient alors qu’Apple a publié plus tôt cette semaine les troisièmes versions de développeur d’iOS 13.3.1, iPadOS 13.3.1, watchOS 6.1.2 et tvOS 13.3.1. La société ne spécifie pas les nouveautés de la mise à jour, mais elle se concentre probablement sur les améliorations de performances, les mises à jour de sécurité et les corrections de bogues.

Les développeurs peuvent mettre à jour vers la dernière version bêta via les Préférences Système s’ils sont déjà inscrits au programme bêta. Si vous n’êtes pas développeur, vous pouvez installer de nouvelles versions iOS, macOS et tvOS via le programme logiciel Apple Beta, bien que les mises à jour y soient publiées avec un certain retard.

macOS 10.15.3 est le successeur de macOS 10.15.2, qui comprenait le retour de la prise en charge d’iTunes Remote et des améliorations générales à travers le système.

Vous remarquez des changements majeurs dans la mise à jour d’aujourd’hui? Assurez-vous de nous le faire savoir dans les commentaires ou sur Twitter, @ ..

