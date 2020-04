Apple lance officiellement de nouvelles versions de macOS et watchOS

Malgré la période de crise due à la pandémie mondiale, pomme tient à ne pas abandonner ses utilisateurs. Dans les premières heures de la journée, en fait, le colosse technologique de Cupertino a publié certains mises à jour très important pour le système d’exploitation MacOS (10.15.4) que pour watchos (6.2.1).

De toute façon la mise à jour a corrigé quelques bugs qui, depuis un certain temps, ne permettent pas une utilisation correcte du service FaceTime. Apparemment, en fait, lorsqu’elle nous a connectés en appel avec des utilisateurs d’appareils plus anciens, iOS 9.3.6 ou inférieur et macOS 10.11.6 ou inférieur, l’application s’est bloquée. Voyons donc les nouvelles en détail ci-dessous.

Apple: mises à jour de stabilité pour macOS et watchOS

Commençons par watchOS. Dans le cas du système d’exploitation pour Apple Watch, malheureusement il n’y a pas de nouvelles à signaler à part la résolution du bug mentionné ci-dessus. en notes de mise à jour, en fait, vous pouvez lire: “Correction d’un problème où les appareils avec watchOS 6.2 ne pouvaient pas participer aux appels audio FaceTime avec les appareils avec iOS 9.3.6 et les versions antérieures ou OS X El Capitan 10.11.6 et les versions antérieures.”

Quant à MacOSau lieu de cela, les nouvelles sont multiples. En plus de résoudre le bogue FaceTime, le problème du mot de passe lors de l’utilisation Office 365 et celle des portes USB-C qui, dans certains cas, est devenu inutilisable. Plus précisément, cependant, la mise à jour 10.15.4 de macOS Catalina résout également un problème sur MacBook Air qui a provoqué des blocages lors de la connexion écrans externes 4K ou 5K.

Les deux mises à jour sont désormais téléchargeables via les paramètres appropriés sur Mac et Apple Watch.