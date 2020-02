Apple lance un bouton d’achat pour la fonction AR Quick Look avec Home Depot et Wayfair à bord

La mise à jour d’Apple de sa fonctionnalité Quick Look de réalité augmentée pour permettre aux détaillants de vendre leurs produits et plus directement dans l’expérience AR commence à se déployer à partir de grandes marques comme Home Depot, Wayfair, Bang & Olufsen, etc.

Signalé par TechCrunch, non seulement les entreprises peuvent utiliser le nouveau bouton Quick Look permet aux clients d’effectuer des achats via Apple Pay, ils peuvent également envoyer un utilisateur à un chat d’assistance ou à un certain nombre d’autres options.

Apple développe un peu le concept, permettant aux développeurs d’apporter un bouton personnalisable dans le mix. Il pourrait s’agir d’un bouton d’achat, déclenchant une invite Apple Pay sur place. Ou il peut être câblé pour faire à peu près n’importe quelle autre action unique qu’un détaillant pourrait souhaiter. Il pourrait initier une conversation de support client pour permettre à un client de poser des questions sur les options de couleur – ou il pourrait les diriger vers les détaillants locaux qui l’ont en stock afin qu’ils puissent le voir en personne.

Depuis que Quick Look a fait ses débuts avec ARKit en 2018, les entreprises ont vu des résultats impressionnants. TechCrunch note certaines données de Houzz et Build.com.

En 2018, le PDG de Houzz, Adi Tatarko, a déclaré que les utilisateurs de leurs outils de RA étaient 11 fois plus susceptibles de faire un achat. Build.com a constaté que les personnes ayant extrait un article dans AR étaient 22% moins susceptibles de le retourner.

À partir d’aujourd’hui, de grandes marques comme Home Depot, 1-800-Flowers, Wayfair, Bang & Olufsen et bien d’autres déploient leurs nouvelles intégrations Quick Look.

Si vous êtes un développeur intéressé à ajouter un Apple Pay ou un autre bouton personnalisé à Quick Look, consultez le guide du développeur d’Apple ici.

