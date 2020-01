Apple lance un nouveau Activity Challenge, mais celui-ci est réservé à ses propres employés

Apple a annoncé un nouveau défi d’activité pour le mois de février, mais avant de vérifier votre Apple Watch pour voir de quoi il s’agit, sachez que cela ne concerne que les employés internes d’Apple.

Signalé par MacRumors, la société a annoncé qu’elle organisera son défi annuel de remise en forme à l’échelle de l’entreprise en février. Pour relever le défi, les employés Apple doivent s’efforcer de fermer les trois anneaux d’activité sur leur Apple Watch pendant tout le mois.

Les employés qui ont réussi le défi à la fin du mois recevront des récompenses plutôt intéressantes. Comme partagé par un employé d’Apple, ceux qui terminent le défi recevront une chemise commémorative “2020” où l’année est faite des couleurs de la bague d’activité.

La société distribue également des épingles en or, en argent et en bronze à ceux qui complètent le défi de février ou s’en approchent. Les épingles viennent en plus de la chemise “2020” déjà recherchée.

Apple a relevé des défis d’activité interne ces dernières années pour promouvoir la santé et la forme physique de son personnel. La société organise également des défis d’activité périodiques pour tous les utilisateurs d’Apple Watch. Plus récemment, Apple a organisé le défi d’activité “ Ring in the New Year ” pour les utilisateurs d’Apple Watch, qui a encouragé tout le monde à commencer l’année du bon pied en fermant toutes leurs bagues pendant les sept premiers jours de la nouvelle année.

Bien qu’il n’y ait pas de calendrier défini pour les défis d’activité qui se présentent aux utilisateurs d’Apple Watch, beaucoup tombent en vacances. Apple a organisé un défi de Thanksgiving, de la Journée des anciens combattants et de la Journée des parcs nationaux en plus de nombreux autres.

