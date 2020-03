Apple lance un nouveau MacBook Air avec une baisse de prix de 100 $ et un nouveau clavier qui pourrait ne pas casser – .

Apple a discrètement mis à jour le MacBook Air, annonçant quelques mises à niveau importantes pour l’une des gammes d’ordinateurs portables les plus populaires au monde.

Le MacBook Air 2020 est 100 $ moins cher qu’auparavant, à partir de 999 $ pour la version 256 Go.

Les autres mises à niveau bienvenues incluent le nouveau Magic Keyboard (qui pourrait ne pas casser comme l’ancien), les processeurs Intel Core de 10e génération et les graphiques Intel Iris Plus qui prennent en charge les écrans externes avec une résolution allant jusqu’à 6K.

Apple a peut-être annulé son événement médiatique en mars en raison de la pandémie de coronavirus, mais la société a lancé cette semaine plusieurs nouveaux produits. Nous examinons les nouveaux écouteurs Powerbeats4, la toute nouvelle série iPad Pro 2020, ainsi que le rafraîchissement du MacBook Air que nous attendions de la société. Et le nouvel Air coche quelques cases importantes en résolvant les problèmes de clavier, en augmentant le stockage de base et même en baissant le prix.

C’est vrai, le MacBook Air début 2020 est 100 $ moins cher que son prédécesseur, à partir de 999 $ pour la version 256 Go (soit 899 $ pour l’éducation). Non seulement cela, mais comme vous l’avez peut-être remarqué, le stockage de base a doublé pour atteindre 256 Go, une mise à niveau bienvenue pour les fans d’Apple.

L’option à 999 $ comprend un processeur Intel Core i3 bicœur de 10e génération à 1,1 GHz avec Turbo Boost jusqu’à 3,2 GHz, des graphiques Intel Iris Plus, 8 Go de RAM LPDDR4X, Touch ID et deux ports Thunderbolts 3. La configuration à 1299 $ contient une puce Core i5 à 1,1 GHz avec Turbo Boost jusqu’à 3,5 GHz et 512 Go de RAM. Vous pouvez personnaliser l’Air avec des processeurs jusqu’à un Core i7 quadricœur à 1,2 GHz avec Turbo Boost jusqu’à 3,8 GHz et un stockage jusqu’à 2 To, soit le double du maximum précédent.

Source de l’image: Apple Inc.

Le clavier a reçu la mise à niveau que nous attendions tous sur le nouveau MacBook d’Apple cette année. C’est le même clavier magique à interrupteur à ciseaux qu’Apple a lancé sur le MacBook Pro 16 pouces l’année dernière, qui remplace le problématique clavier Butterfly qu’Apple utilisait sur la génération précédente. Le nouveau clavier offre un débattement de 1 mm et une disposition en «T» inversé pour les touches fléchées.

Apple affirme que le nouveau MacBook Air offre deux fois les performances de son prédécesseur et qu’il est capable de prendre en charge les écrans 6K, une première pour la série Air. Les nouveaux graphiques Intel Iris Plus devraient prendre en charge «des performances graphiques jusqu’à 80% plus rapides, de sorte que les activités gourmandes en graphiques, comme jouer à des jeux et éditer des vidéos, sont plus rapides que jamais».

Les autres points forts du nouveau MacBook Air comprennent une matrice à trois microphones pour une capture vocale plus claire pendant les appels vidéo et des «haut-parleurs stéréo avancés».

Le MacBook Air est toujours disponible en trois options de couleurs, dont l’or, l’argent et le gris sidéral, et chaque achat est livré avec un essai gratuit d’un an d’Apple TV +. Le nouvel Air est disponible à la commande sur ce lien et sera livré dans un délai de deux à quatre jours ouvrables. Le retrait de l’Apple Store n’est pas une option, car tous les Apple Stores seront fermés jusqu’à nouvel ordre en raison d’une pandémie de coronavirus.

Source de l’image: Apple Inc.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

