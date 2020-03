Apple lance une application COVID-19 informative et un filtre de site Web en partenariat avec FEMA et CDC

Apple lance une nouvelle application et un nouveau site Web pour aider à informer les Américains sur la façon de rester en sécurité et de prévenir la propagation du nouveau coronavirus. Apple s’est associé au CDC, à la FEMA et au Coronavirus Task Force pour développer l’application et le site Web COVID-19.

Apple publie une nouvelle application et un site Web COVID-19 basés sur les directives du CDC

Les outils offrent des conseils et des informations à jour aux personnes aux États-Unis



Apple a publié aujourd’hui un nouvel outil de dépistage et un ensemble de ressources pour aider les gens à rester informés et à prendre les mesures appropriées pour protéger leur santé pendant la propagation de COVID-19, sur la base des dernières directives du CDC. La nouvelle application COVID-19, disponible sur l’App Store, et le site Web ont été créés en partenariat avec le CDC1, le Coronavirus Task Force et la FEMA pour permettre aux personnes à travers le pays des États-Unis d’obtenir facilement des informations et des conseils fiables à un moment où le Le système de santé américain ressent le lourd fardeau de COVID-19.

L’application et le site Web COVID-19 permettent aux utilisateurs de répondre à une série de questions sur les facteurs de risque, l’exposition récente et les symptômes pour eux-mêmes ou un proche. À leur tour, ils recevront des recommandations du CDC sur les prochaines étapes, y compris des conseils sur l’éloignement social et l’auto-isolement, comment surveiller étroitement les symptômes, si un test est recommandé ou non à ce stade, et quand contacter un médecin. Ce nouvel outil de dépistage est conçu pour être une ressource pour les individus et ne remplace pas les instructions des fournisseurs de soins de santé ou les conseils des autorités sanitaires nationales et locales.

L’application et le site Web offrent également un accès à des ressources pour aider les gens à rester informés et à obtenir le soutien dont ils ont besoin. Les utilisateurs recevront des réponses aux questions fréquemment posées au sujet de COVID-19, y compris qui est le plus à risque et comment reconnaître les symptômes. En outre, ils apprendront les informations les plus à jour du CDC comme les meilleures pratiques pour se laver les mains, désinfecter les surfaces et surveiller les symptômes.

Avec la nouvelle application et le nouveau site Web COVID-19, les clients à travers les États-Unis peuvent également demander à Siri: «Comment savoir si j’ai un coronavirus?» pour accéder aux conseils et aux ressources du CDC et à une collection organisée d’applications de télésanté disponibles sur l’App Store. Cette semaine, les voyageurs atterrissant dans certains aéroports internationaux aux États-Unis ont commencé à recevoir des notifications sur leur iPhone pour leur rappeler les conseils actuels du CDC pour rester à la maison et surveiller leur santé.

Conformément au fort attachement d’Apple à la confidentialité des utilisateurs, l’application et le site Web COVID-19 ont été conçus pour garder toutes les données des utilisateurs privées et sécurisées. Les outils ne nécessitent ni connexion ni association avec l’identifiant Apple d’un utilisateur, et les réponses individuelles des utilisateurs ne seront pas envoyées à Apple ni à aucune organisation gouvernementale.

Aux États-Unis, toute personne âgée de 18 ans ou plus peut accéder à l’outil de dépistage et aux ressources dès aujourd’hui en téléchargeant l’application COVID-19 sur l’App Store ou en visitant apple.com/covid19.

Lire la suite:



FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: