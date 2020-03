Apple lance une gamme printanière colorée de coques iPhone et de bracelets Apple Watch

Dans le cadre de la sortie de ses produits de printemps aujourd’hui, Apple a lancé une nouvelle palette de couleurs pour ses accessoires comme les bracelets Apple Watch, les étuis en silicone et en cuir pour iPhone et les étuis pour iPad.

Mises à jour Apple Watch Band

Pour l’Apple Watch, les nouvelles couleurs du Sport Band sont le Cactus, le Pamplemousse et le Surf Blue. Pendant ce temps, le Sport Loop voit encore plus de nouvelles options avec Sunshine, Vitamin C, Surf Blue, Neon Lime et Neon Pink.

Les mises à jour du bracelet Nike Apple Watch incluent le World Indigo / Lime Blast pour le Sport Loop et le Midnight Turquoise / Aurora Green et le Black / Lime Blast pour le Nike Sport Band.

Peacock est une nouvelle option pour la boucle en cuir, la boucle moderne est bleu profond et framboise, tandis que les nouvelles options Hermès incluent le noir Swift Leather Allover Print, le blanc Swift Leather Allover Print et le noir Gala Leather Single Tour Rallye.

Mises à jour de la coque iPhone

Les étuis en silicone d’Apple pour iPhone 11 et 11 Pro affichent les mêmes options Cactus, Pamplemousse et Surf Blue que les nouvelles bandes de sport Apple Watch.

Le folio en cuir pour l’iPhone 11 Pro obtient Raspberry, Deep Sea Blue et Peacock. Cependant, pas de nouvelles couleurs pour le moment pour l’étui en cuir standard.

Nouvelles couleurs du folio iPad

Le Smart Folio pour l’iPad Pro a reçu les options de couleur Cactus et Surf Blue, les mêmes étant disponibles pour la Smart Cover pour l’iPad standard (7e génération) et les iPad Air et iPad mini actuels.

Powerbeats maintenant disponibles

Les tout nouveaux Powerbeats qui remplacent les Powerbeats 3 sont désormais disponibles auprès d’Apple au prix de 149,95 $. Ils viennent en blanc, rouge et noir. Consultez notre couverture complète ici pour tous les détails sur ces nouveaux écouteurs.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: