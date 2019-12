Apple lance une nouvelle section informatique d'Apple au travail pour mettre en lumière un plus grand nombre de ses services aux entreprises

Les équipes informatiques peuvent automatiser la configuration de nouveaux appareils, implémenter certaines configurations et les gérer à distance, distribuer des applications sur tous les appareils et garantir la sécurité des données d'entreprise.

Aujourd'hui, Apple a mis à jour son portail Web Apple At Work avec une nouvelle section informatique qui explique comment le Business Manager d'Apple peut aider les entreprises à mettre les iPhones, iPads, Mac et Apple TV entre les mains de leurs employés sans avoir à se déplacer de bureau en bureau. pour aider à les configurer.

Apple Business Manager est un portail Web qui aide les administrateurs informatiques à déployer iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Ils peuvent facilement fournir aux employés un accès aux services Apple, configurer l'inscription des appareils et distribuer des applications, des livres et des applications personnalisées, le tout à partir d'un seul endroit.

Apple Business Manager peut être personnalisé pour différents types d'entreprises. Les grandes entreprises peuvent obtenir de l'aide à l'échelle de l'entreprise pour la tarification, les contrats de transporteur et des services de déploiement et de gestion supplémentaires. Les petites entreprises peuvent choisir parmi un menu plus à la carte de produits, services, applications et accessoires.

Apple a également ajouté un nouveau Inscription des utilisateurs fonctionnalité qui permet aux entreprises d'avoir la même protection des données avec les employés qui utilisent des appareils personnels pour le travail que les employés qui utilisent des appareils distribués au travail. Les employés qui apportent leur propre appareil (BYOD) peuvent toujours profiter des fonctionnalités d'Apple Business Manager tout en protégeant leur vie privée.