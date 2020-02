Apple lancera ARM Mac sans processeur Intel en 2021, déclare Kuo

Ming-Chi Kuo est sorti avec une nouvelle note d’analyste aujourd’hui et la partie la plus intéressante de ses prévisions est qu’Apple lancera son premier Mac avec un processeur ARM au premier semestre 2021.

Kuo prévoit que l’un des nouveaux produits d’Apple qui sortira dans les 12 à 18 prochains mois sera un Mac avec un processeur interne, au lieu d’utiliser un processeur Intel. Il y a eu de plus en plus de rapports au cours des deux dernières années sur le passage d’Apple à un processeur ARM conçu sur mesure pour ses Mac et le rapport d’aujourd’hui donne un calendrier concret pour savoir quand s’attendre à ce lancement, ce qui est vrai depuis la prédiction de Kuo dans 2018.

Depuis l’épidémie de coronavirus, Kuo souligne qu’Apple a été «plus agressif» avec son financement pour la recherche, le développement et la production de puces de processus de 5 nm qui devraient apparaître dans les premiers Mac avec CPU ARM. C’est parce que les puces de 5 nm feront partie intégrante de l’iPhone, de l’iPad plus tard cette année, ainsi que des Mac en 2021.

Des expéditions de puces de traitement de 5 nm devraient être prises par Apple à la mi-2020. En plus d’Apple utilisant les puces personnalisées de 5 nm pour son premier Mac ARM en 2021, Kuo dit que la gamme phare d’iPhone 2020 ainsi que le nouvel iPad mini-LED attendus de la fin de 2020 au début de 2021 comporteront les nouvelles puces de traitement de 5 nm.

Le passage des processeurs Intel pour Mac aux processeurs ARM personnalisés sera un changement majeur pour Apple qui lui permettra d’avoir plus de flexibilité avec les mises à jour matérielles Mac ainsi que le réglage fin de l’efficacité matérielle et logicielle pour la meilleure expérience.

