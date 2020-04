Apple lancera cette année un iMac 23 pouces et un iPad 11 pouces moins chers – .

Apple prévoit de sortir un iMac 23 pouces abordable plus tard cette année.

Ce serait le premier iMac avec un écran de 23 pouces et il pourrait remplacer le modèle actuel de 21,5 pouces.

Apple prévoit également de lancer un iPad 11 pouces économique cet automne.

Apple prévoit de lancer un iMac 23 pouces abordable avec un iPad 11 pouces plus abordable, selon un nouveau rapport du China Times. Bien que nous ayons entendu des rumeurs selon lesquelles un iMac moins cher était en préparation, c’est la première fois que nous voyons une référence à un iMac avec un écran de 23 pouces.

À l’heure actuelle, l’iMac d’entrée de gamme est livré avec un écran de 21,5 pouces ou 27 pouces. Si l’iMac 23 pouces selon la rumeur arrive sur le marché, il sera probablement positionné en remplacement de l’iMac 21,5 pouces. Après tout, il n’y a pas beaucoup de logique derrière la vente d’un iMac 21,5 pouces et d’un iMac 23 pouces. Cela dit, il est tout à fait possible que le nouvel iMac d’Apple ait le même facteur de forme que l’iMac 21,5 pouces actuel, bien qu’avec un écran plus grand grâce à des lunettes plus minces.

Le nouvel iMac devrait entrer en production au cours du troisième trimestre de cette année, probablement avant la date de lancement prévue en septembre ou octobre.

À l’heure actuelle, l’iPad le moins cher qu’Apple vend actuellement dispose d’un écran de 10,2 pouces et se vend 329 $. Nous ne pouvons pas imaginer que le nouvel iPad ait un prix inférieur à celui-ci, il est donc possible que nous voyions une version plus abordable de l’iPad Air de 10,5 pouces.

Le rapport ajoute que le nouvel iPad sera doté d’un mini-écran LED. Si cela vous semble familier, vous vous souvenez peut-être d’un rapport du mois dernier affirmant qu’Apple au cours des 24 prochains mois vise à lancer six nouveaux produits avec des mini-écrans LED. Quant aux avantages des mini-écrans LED, la technologie permet des écrans plus fins et plus légers. De plus, la technologie d’affichage offre également une meilleure qualité d’image grâce à un contraste élevé, une atténuation locale et une large gamme de couleurs.

Fait intéressant, le rapport note qu’Apple ne souhaite pas cette année se concentrer uniquement sur les appareils haut de gamme. Au contraire, la société souhaite déployer des versions abordables de bon nombre de ses appareils les plus populaires. Plus récemment, Apple a lancé la semaine dernière un tout nouvel iPhone SE qui se vend à seulement 399 $. Et si nous ignorons le fait que le nouvel iPhone SE a un écran plus grand que l’original, le nouvel iPhone SE offre un rapport qualité-prix sans précédent.

Bien que le coronavirus ait immobilisé de nombreuses économies mondiales, il semble clair qu’Apple n’a pas l’intention de se retirer du gaz en ce qui concerne les lancements de produits. Bien sûr, le plus gros produit d’Apple en préparation est le tout nouvel iPhone 12. La date de sortie de l’iPhone 12 reste cependant en suspens. Certains rapports ont indiqué que l’iPhone 12 arrivera en septembre tandis que d’autres ont suggéré que nous ne pourrions pas voir l’iPhone 12 avant octobre ou novembre.

