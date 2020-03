Apple, l’assistant vocal Siri fournit désormais des conseils sur le Coronavirus

pomme a décidé de mettre à jour Siri, son assistant vocal, afin qu’il puisse offrir des conseils et des informations utiles aux utilisateurs qui ont peur de souffrir de COVID-19. Demandez simplement à Siri “Comment savoir si j’ai un coronavirus?” ou “Ai-je un coronavirus?”, l’assistant vocal en proposera un série de recommandations basées sur les symptômes déclarés par l’utilisateur.

Siri fournit désormais des conseils sur le coronavirus

Le conseil de Siri sont fournis par Service de santé publique des États-Unis et de Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), mais cette fonctionnalité semble être limitée aux utilisateurs américains uniquement. Nous avons essayé de demander conseil à Siri sur la possible contagion d’un iPhone 11 en notre possession, mais voici la réponse que nous avons reçue: «Vous pouvez trouver toutes les réponses sur le nouveau Coronavirus, en plus des conseils et recommandations si vous devez voyager, sur le site Internet du Ministère de la Santé “, avec une Lien permettant d’accéder au site officiel du ministère de la santé.

Pour les utilisateurs américains, cependant, si Siri demande des conseils sur le coronavirus, l’assistant vocal vous demandera si vous avez des symptômes associés, comme la fièvre, la toux sèche et les difficultés respiratoires, conseillant dans ce cas de rester à la maison et de rester loin des autres. Siri recommande également de joindre les services d’urgence si les conditions empirent ou si l’utilisateur a plus de 65 ans ou souffre de maladies graves.

Dans le cas où il n’est pas possible de joindre le service d’urgence, Siri propose un lien rapide vers les applications télésanté, pour parler à un spécialiste directement à domicile.