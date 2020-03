Apple limite les voyages des employés en Italie et en Corée et encourage les réunions virtuelles en raison du coronavirus

Apple continue de restreindre les déplacements des employés en réponse à l’épidémie de coronavirus en cours. Bloomberg rapporte aujourd’hui qu’Apple a mis en place de nouvelles restrictions de voyage pour l’Italie et la Corée, et fait également d’autres recommandations aux employés.

Dans une note aux employés d’aujourd’hui, Apple a annoncé qu’elle instituait un nouvel ensemble de restrictions de voyage pour l’Italie et la Corée du Sud. Les employés sont uniquement autorisés à se rendre dans ces régions, ainsi qu’en Chine, pour des «raisons critiques pour l’entreprise». Toutes les demandes doivent également être approuvées par un vice-président d’Apple, indique le rapport.

Apple encourage également les employés à utiliser les réunions virtuelles dans la mesure du possible:

«Il existe de nombreuses façons de continuer à gérer nos réunions et activités en cours par le biais d’appels et de vidéos», a déclaré Apple dans l’e-mail aux travailleurs. «Si vous avez prévu des voyages, nous vous suggérons de travailler avec vos responsables pour envisager de retarder ou d’annuler les voyages d’affaires qui pourraient être reportés ou gérés par le biais de réunions virtuelles.»

En outre, Apple affirme également que les «protocoles de nettoyage en profondeur» sont actuellement sa priorité absolue. Cela couvre les magasins, les bureaux et les navettes des employés, selon Apple, et des stations de désinfection des mains ont également été placées à l’avant des magasins.

La note de service de l’entreprise indiquait également que «tout employé malade, en particulier toute personne souffrant de fièvre ou de toux sévère, devrait prendre un congé de maladie jusqu’à ce qu’il se soit complètement rétabli.» Cela encourage également les travailleurs à se laver les mains, à ne pas toucher leur visage et à se couvrir la toux.

En ce qui concerne la WWDC 2020, Apple n’a pas encore fait d’annonce officielle. À ce stade, cependant, il est de plus en plus probable qu’Apple sera contraint d’annuler l’événement. Plus tôt dans la journée, Google a annoncé qu’il n’hébergerait pas d’E / S 2020 en personne en raison de problèmes de coronavirus. Google I / O était prévu du 12 au 14 mai.

