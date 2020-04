Apple liste un iPhone SE 2020 dans sa boutique d’accessoires

iPhone SE 2020 est le nom avec lequel Apple peut lancer le smartphone de la série bon marché dont on parlait ces derniers mois sous les noms d’iPhone 9 ou iPhone SE2.

L’iPhone SE 2020 revient à nouveau et cette fois répertorié dans la section accessoires de l’Apple Store, notamment dans l’offre de protections d’écran de la firme Belkin. C’est ce qui se rapproche le plus d’une “confirmation” officielle que nous avons eue à ce jour et cela tient beaucoup au secret avec lequel nous travaillons à Cupertino.

Autrement dit, Apple a besoin d’un smartphone de milieu de gamme pour renforcer le catalogue, reviennent au nombre vert croissant de ventes mobiles perdues et restent à la troisième place des fabricants, aujourd’hui menacés par la pression des producteurs chinois, Xiaomi, Oppo, ZTE et autres.

Le milieu de gamme d’Apple serait basé sur la conception de l’iPhone 8 et conserverait sa petite taille, avec un écran dans l’environnement 5 pouces. Bien qu’il s’agisse d’une très petite diagonale pour la tendance actuelle où les nouveaux smartphones ont tendance à miser sur des tailles énormes supérieures à 6 pouces, nous pensons qu’il existe un marché pour ces tailles compactes et plus si cela vient d’Apple.

Le téléphone SE 2020 arriverait mis à jour sur le matériel interne, basé sur le SoC Apple A13 qui monte le nouvel iPhone 11, accompagné de 3 Go de RAM LPDDR4X et de deux options de stockage interne: 64 ou 128 Go. Apple lui-même réduirait les avantages du système de caméra et n’inclurait pas de systèmes tels que Face ID ou 3D Touch pour maintenir les coûts du terminal.

iPhone SE 2020, fonctionnalités prévues

Le terminal viendrait combler le vide laissé par l’iPhone SE, un terminal de taille de contenu et de prix qui fonctionnait très bien dans les ventes et qu’Apple n’a pas encore mis à jour. D’après ce que nous savons jusqu’à présent:

Apple supprimerait les cadres massifs de l’iPhone SE (rappelez-vous, sur la base de la conception de l’iPhone 5 2012) pour passer d’un rapport corps / écran de 60% à plus de 90%.

Cela permettrait d’augmenter la diagonale de l’écran par rapport aux environnements du 5 pouces, mais en conservant la taille restreinte de l’original pour faciliter l’utilisation à une main.

Tout indique que la conception générale suivrait les traces de l’iPhone 8.

Une autre nouveauté serait le dos de verre pour être en mesure d’offrir un support pour la recharge sans fil et le logo Apple dans la partie centrale comme les modèles 2019.

Utilisation de Jeu de puces Apple A13 Bionic. Ce ne sera pas le plus avancé de ceux de Cupertino en 2020, mais il offrira de nombreux avantages pour ce terminal.

Il aurait 3 Go de RAM et 64 Go pour le stockage interne dans la configuration de base. D’autres versions avec une capacité supérieure seraient proposées, jusqu’à 128 Go. Il n’aurait pas de microSD, un composant retiré depuis longtemps de tout le catalogue.

La caméra arrière aurait un Capteur 12 MP f / 1.8. Un seul capteur, mais avec une résolution plus élevée que celle de l’iPhone 8, avec flash LED True Tone et amélioration du logiciel.

Il est certain qu’Apple améliorerait la caméra frontale de l’iPhone SE 2 à partir du discret (selon les normes actuelles) 1,2 MP SE.

Retrait final de la prise audio 3,5 mm du SE. C’est un autre composant qu’Apple ne prend déjà en charge dans aucun modèle de son catalogue. Le pari est de vendre les milliardaires AirPods.

Des doutes persistent quant à l’inclusion du système d’authentification Face ID pour des raisons de coût. Il est certain que vous n’auriez pas le Touch ID pour les mêmes raisons.

Il aurait un port USB Type-C pour les données et la charge. Il aurait une recharge rapide et aussi chargement sans fil.

D’autres rumeurs parallèles suggèrent que l’iPhone SE 2020 pourrait être lancé très bientôt (dès aujourd’hui) avec un prix de 399 $ et différentes finitions de couleur, blanc, noir et rouge.