Apple lorgnerait un bureau de 200 000 pieds carrés dans le 11 Penn Plaza de New York

Apple cherche à récupérer environ 200 000 pieds carrés d’espace de bureau à New York, selon un rapport du New York Post.

L’entreprise avait auparavant tenté sa chance avec le bâtiment historique Farley, mais avait été battue par Facebook. Cela a laissé Apple sans l’espace requis, mais maintenant il l’a peut-être trouvé.

L’immeuble de 1,15 million de pieds carrés appartenant à Vornado dispose de 638 921 pieds carrés disponibles du quatrième au 14e étage en sous-location de Macy’s, avec une superficie en pieds carrés prête à être occupée.

Des sources affirment qu’Apple négocie pour environ 200000 pieds carrés de cet espace au milieu du bâtiment, qui maintient tout le front de mer est le long de la septième avenue entre les 31e et 32e rues ouest, à l’angle du Madison Square Garden.

Bien que cette décision donne à Apple suffisamment de pieds carrés en ce moment, le rapport note également qu’il y a une chance que d’autres soient nécessaires à l’avenir. Cependant, une source a déclaré au New York Post qu’Apple semble heureux de répondre à ses besoins à court terme. Au moins pour l’instant.

Apple pourrait éventuellement avoir besoin de plus d’espace, a indiqué une source familière avec les besoins de l’entreprise technologique. “Mais cela résout un problème actuel”, a déclaré cette personne, expliquant que le fabricant d’iPhone sort de ses fouilles locales au 100-104 Fifth Ave. dans le Flatiron District, où elle compte un peu plus de 52 000 pieds carrés pour sa division marketing et son unité d’applications logicielles commerciales.

Apple devrait remettre environ 60 $ le pied carré, ce qui est une bonne affaire par rapport à certains immeubles où les loyers peuvent être presque le double.