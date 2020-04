Apple Maps affiche désormais les sites de test des coronavirus aux États-Unis – .

Apple a ouvert un portail Web pour les hôpitaux et les laboratoires afin de soumettre des informations sur les sites de test COVID-19 au début du mois.

Mardi, les sites de test COVID-19 ont commencé à apparaître sur Apple Maps aux États-Unis.

Certains sites proposent des tests de diagnostic COVID-19 ainsi que des tests d’anticorps.

Il y a d’innombrables obstacles que nous devrons surmonter avant de nous attendre à ce que la vie revienne à la normale, et l’un d’eux teste autant de personnes que possible. Plus il y a de personnes testées, plus nous avons de données et celles qui sont positives peuvent s’isoler pour s’assurer qu’elles n’infectent personne d’autre. Et bien que nous ne puissions jamais évoluer pour tester autant d’Américains que nous devrions le faire quotidiennement, la capacité a augmenté rapidement.

Mais malgré le flot de tests aux États-Unis ces derniers jours, savoir si oui ou non vous devriez être testé et où vous devez aller pour vous faire tester est toujours nébuleux, et changera probablement en fonction de qui vous appelez. Il y a cependant de bonnes nouvelles. Mardi après-midi, les emplacements de test COVID-19 sont affichés sur Apple Maps, ce qui devrait éliminer certaines hypothèses pour ceux qui ont besoin de se faire tester.

Plus tôt ce mois-ci, Apple a ouvert un portail Web pour les fournisseurs de soins de santé, les laboratoires et d’autres entreprises afin de soumettre des détails sur les lieux de test COVID-19 qui seraient éventuellement sur Apple Maps. Dans les semaines qui ont suivi le lancement du portail, Apple a apparemment reçu suffisamment de données pour afficher la première vague d’emplacements au public. Si vous ouvrez l’application Maps et appuyez sur dans la barre de recherche, «Test COVID-19» devrait être la première suggestion de la liste. En appuyant dessus, vous verrez tous les hôpitaux, laboratoires et autres endroits qui effectuent des tests dans votre voisinage général.

Une fois que vous avez choisi un emplacement, vous verrez la notification suivante concernant le test COVID-19: «Le test COVID-19 peut nécessiter une recommandation d’un médecin et un rendez-vous au centre de test.» En d’autres termes, assurez-vous d’appeler à l’avance avant de vous présenter à la porte d’entrée en attendant de passer le test. En plus du test de diagnostic, qui détermine si vous êtes activement infecté ou non, certains sites proposent également des tests d’anticorps, qui vous permettront de savoir si vous avez déjà été exposé au virus et avez depuis construit un anticorps pour lui et potentiellement immunité.

Plus il y a d’outils à la disposition du grand public, mieux c’est. Ceux qui présentent des symptômes ou des préoccupations ont maintenant un autre outil vers lequel ils peuvent se tourner lorsqu’ils veulent savoir où aller pour se faire dépister. Le portail Web pour les soumissions est toujours ouvert également, ce qui signifie sans doute que d’autres emplacements seront ajoutés à l’avenir.

