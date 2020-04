Apple Maps affichera bientôt les sites de test COVID-19

Poursuivant les efforts d’Apple pour lutter contre le coronavirus, Apple Maps affichera bientôt les sites de test directement sur la carte.

Apple a lancé un portail permettant aux hôpitaux, aux prestataires de soins de santé et aux entreprises de s’inscrire en tant que lieu de test COVID-19. Apple examinera la demande et une fois approuvée, l’emplacement commencera à apparaître sur Apple Maps.

Les lieux de test apparaîtront avec une icône de glyphe médical rouge et une bannière spéciale sur la carte Apple Maps.

Apple Maps pourra afficher des informations telles que le nom du lieu, le fournisseur de soins de santé associé, le numéro de téléphone et le site Web. Il fournira également des informations sur le type de lieu de test (laboratoire, hôpital, etc.) et la nature du site (comme le service au volant, le parking ou le bâtiment).

Apple demande également aux candidats d’indiquer si le site nécessitera une référence. Cela signifie que la bannière peut informer les utilisateurs d’Apple Maps s’ils doivent planifier un rendez-vous avant de se présenter au test COVID-19, ou si une note du médecin est requise.

Nous avons déjà vu Apple ajuster les résultats de recherche pour prioriser les points d’intérêt pertinents pour un monde à la maison, comme la livraison de nourriture, les hôpitaux et les pharmacies. Hier, Apple et Google ont annoncé un partenariat important pour intégrer des API de suivi des contacts dans les systèmes d’exploitation iOS et Android. Ces nouveaux systèmes aideront à suivre la propagation de COVID-19 à l’aide des applications des prestataires de soins de santé, et les entreprises pensent que la première version de l’API sera disponible en mai.

La semaine dernière, Tim Cook a annoncé qu’Apple avait fait don de plus de 20 millions de masques à des professionnels de la santé du monde entier, et qu’il concevait et faisait également don de masques faciaux. Apple a lancé une application COVID-19 pour aider ses clients à répondre de manière appropriée aux symptômes, conformément aux directives du CDC. Nous avons également vu Apple faire don de dizaines de millions de dollars à des œuvres caritatives liées au coronavirus.

