Apple Maps devient beaucoup plus utile à mesure que sa rivalité avec Google Maps se réchauffe – .

Lors d’un récent voyage à Charleston pour des vacances, j’ai continué ce qui est maintenant une pratique de longue date – une dépendance à Google Maps pour naviguer à la fois partout où je voyage (dans ce cas, la pittoresque ville de Caroline du Sud) et pour tout faire, de la vérification informations sur les restaurants et les entreprises, lire des critiques et obtenir des numéros pour un appel rapide après avoir lu un peu à leur sujet. Tout cela depuis l’application qui est devenue si indispensable pour moi et pour des millions d’autres utilisateurs, peu importe que son objectif principal déclaré soit de proposer des données de navigation. Apple, quant à lui, s’efforce de rendre son propre produit de cartographie compétitif avec celui de Google, en partie grâce à une refonte complète d’Apple Maps qui a été dévoilée fin janvier.

Les nouvelles fonctionnalités apportées par la mise à jour incluent les collections, qui permettent aux utilisateurs d’Apple Maps de créer, d’enregistrer et de partager des listes des lieux qu’ils souhaitent visiter ensuite, des sites qu’ils souhaitent visiter en vacances et des restaurants préférés, entre autres. Et dans le même esprit – de déployer de nouvelles fonctionnalités qui ne sont que peu liées à l’acte de naviguer du point A au point B – il semble qu’Apple envisage également de faire une nouvelle location dans le cadre de l’extension du contenu éditorial et des recommandations proposées dans Cartes Apple.

Une liste officielle des emplois Apple repérée cette semaine (h / t The Verge) a révélé qu’Apple cherche à recruter un «Product Manager – Maps, Writer / Editor» qui serait basé à Culver City, en Californie, et serait, selon le liste supprimée depuis, “aidez à créer et à développer une toute nouvelle catégorie de contenu pour l’équipe Apple Maps.” Quiconque est embauché pour le rôle aiderait également Apple à «créer un contenu éditorial passionnant et engageant pour aider les utilisateurs de Maps à explorer leur monde.

Apple a peut-être retiré la publication parce que le poste était désormais pourvu – ou peut-être parce que la liste révélait par inadvertance trop de nouvelles fonctionnalités à venir sur Apple Maps. Quoi qu’il en soit, c’est précisément le genre de mouvement qu’Apple doit faire et les compétences dont il a besoin chez les employés d’Apple Maps pour que l’application prie de concurrencer Google Maps. Comme l’indique la liste des emplois elle-même, «les produits de cartographie évoluent au-delà de la navigation de véhicule principalement point à point pour devenir des plates-formes de services basées sur la localisation qui aident à donner un sens au monde physique.»

Pas étonnant que les qualifications clés énumérées pour ce poste incluent une «curiosité insatiable» pour découvrir de nouveaux endroits, une passion pour la narration et une connaissance approfondie des tendances de la nourriture, des voyages et du shopping.

Lorsque je voyage dans une nouvelle ville, les recommandations sont toujours l’une des premières choses vers lesquelles je me tourne.Par conséquent, lorsque vous associez une offre comme celle-ci dans Apple Maps avec la nouvelle refonte qui rend l’utilisation plus rapide et la navigation plus précise, vous avez la création d’un produit de cartographie assez robuste. Maintenant, sera-t-il suffisant pour le rendre supérieur à celui de Google ou pour convaincre les fidèles de Google Maps comme moi de changer d’équipe? Le jury est définitivement encore sur ce point.

Source de l’image: Valentin Wolf / imageBROKER / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.