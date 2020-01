Apple Maps est mis à jour, toutes les nouvelles pour iPhone et iPad

Apple vient de mettre à jour son service Maps, introduisant plusieurs nouveautés. Commençant par une refonte des cartes, afin de garantir aux utilisateurs un vue beaucoup plus détaillée routes, parcs, aéroports, centres commerciaux ou tout autre bâtiment à proximité.

En outre, Apple a également introduit de nouvelles fonctionnalités, telles que Regardez autour de vous et collections. Le premier est une sorte de Google Maps Street View. Il se compose de images interactives haute résolution des rues d’une ville, qui peut ainsi être explorée directement depuis l’iPhone ou l’iPad.

la collectionsau lieu de cela, ils se regroupent tous endroits préférés des utilisateurs ou ceux qui souhaitent visiter à l’avenir. Il est possible de créer différentes collections (par exemple en fonction de la ville ou de la catégorie) et de les partager avec d’autres utilisateurs.

De même, il est désormais possible ajouter un endroit particulier à la liste des favoris, donc à partir de obtenir des itinéraires rapidement et facilement chaque fois que vous voulez l’atteindre, directement depuis l’écran principal de Maps.

Autres nouvelles fonctionnalités introduites sur le service Apple Maps:

heures de départ et d’arrivée des bus et des trains mis à jour en temps réel. Toute interruption du service est également signalée;

partager l’heure approximative d’arrivée avec des amis, collègues ou membres de la famille, qui pourront ainsi recevoir des informations et des mises à jour sur le voyage en cas de changement d’heure d’arrivée;

informations sur un vol, telles que l’heure de départ, la porte ou tout changement / annulation;

plans internes des aéroports ou des centres commerciaux. Il est possible, par exemple, où se trouvent les salles de bain, quels sont les magasins ou restaurants ouverts et à quel étage elles se trouvent;

modalité Flyover, pour une vue de dessus sur une certaine zone.

Mise à jour de l’application Cartes Apple est actuellement disponible pour les utilisateurs aux États-Unis. Le Colosse de Cupertino, cependant, a rapporté que tous ces innovations arriveront également dans le reste du monde d’ici la fin de l’année.