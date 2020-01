Apple Maps fait l’objet d’une refonte visuelle majeure dans sa lutte contre Google Maps

Apple n’a toujours pas abandonné Apple Maps. Pendant longtemps, Apple Maps a été terrible, mais la dernière mise à jour pourrait le mettre à jour avec Google Maps. Les visuels de la carte font l’objet d’une refonte majeure, et Apple ajoute plus de données et augmente la précision, selon son communiqué de presse.

Les changements se déploient d’abord dans certaines régions des États-Unis, disponibles immédiatement, mais se dirigeront également vers l’Europe dans les mois à venir. Les utilisateurs qui mettent à jour verront immédiatement une carte visuellement améliorée à travers les États-Unis.

La plus grande amélioration que vous verrez est la quantité de détails qui apparaissent sur la carte. Avant, les routes, les autoroutes et les entreprises étaient affichées, mais maintenant, vous verrez des bâtiments individuels, y compris des résidences, ainsi que différents types de terrains pour vous aider à voir plus facilement les parcs, les aéroports, les centres commerciaux et plus encore. Vous obtiendrez également encore plus de données de transit en temps réel, car Apple vient d’ajouter des données pour Miami.

Mises à niveau nécessaires

Étant donné que ces mises à niveau servent principalement à aligner les fonctionnalités d’Apple Maps sur ce qui est proposé par Google Maps, elles semblent plus que des mises à niveau nécessaires plutôt que de nouvelles fonctionnalités intéressantes.

Mais, Apple a mis un accent particulier sur la confidentialité avec la dernière mise à jour d’Apple Maps. Apple souligne qu’Apples Maps “n’est en aucun cas connecté à un identifiant Apple”. Certains traitements spéciaux, comme les heures de départ suggérées, sont également effectués directement sur l’appareil au lieu de communiquer avec un serveur distant.

Pour aller plus loin, Apple souligne que des identifiants aléatoires sont utilisés lorsque vous saisissez des termes de recherche, obtenez un itinéraire de navigation ou vérifiez des informations sur le trafic, et que ces identifiants sont continuellement réinitialisés. Les politiques de confidentialité d’Apple Maps limitent les informations de localisation stockées, ne conservant pas “un historique de ce qui a été recherché ou de l’emplacement d’un utilisateur”.

Ainsi, alors que la mise à jour compare Apple Maps à Google Maps à bien des égards, Apple a essayé de souligner que la confidentialité le rend différent.