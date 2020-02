Apple Maps «Street View» Look Around arrive dans 3 nouvelles villes

Apple Maps a acquis la fonctionnalité de visualisation de la rue Look Around l’automne dernier avec iOS 13, mais elle a été lancée dans certaines villes. Maintenant, l’option pratique a été déployée à Boston, Washington D.C. et Philadelphie.

Vous pouvez maintenant consulter la fonctionnalité étendue de recherche dans Apple Maps en tirant vers le haut des adresses, des points de repère, etc., et en recherchant le bouton de jumelles dans le coin supérieur droit ou le coin inférieur gauche (via MacRumors).

Look Around est disponible à Boston, D.C., et Philadelphie vient en plus de New York, de la baie de San Francisco, de Los Angeles, de Las Vegas, d’Oahu, et plus encore. Cette mise à jour intervient après qu’Apple a officiellement terminé son énorme révision de cartes aux États-Unis le mois dernier et a déclaré qu’elle travaillait à faire de même à travers l’Europe cette année.

Apple Maps Look Around offre des vues de rue riches et détaillées et il existe plusieurs façons d’accéder à la fonctionnalité. Si vous recherchez quelque chose comme une ville, recherchez l’option Regarder autour de vous dans la partie inférieure gauche de votre écran.

Si vous avez recherché une adresse ou un point d’intérêt où Look Around est disponible, vous devriez voir l’icône des jumelles en haut à droite de votre écran.

Une fois que vous utilisez Look Around, vous pouvez agrandir et réduire avec l’icône de flèches diagonales en haut à gauche. Vous pouvez également balayer une ville avec le mode d’affichage divisé autour illustré ci-dessous.

