Apple, méfiez-vous du caractère mortel qui rend l’iPhone et l’iPad inutilisables

Cela s’était produit il y a quelques années et apparemment, ce type de bug ne veut pas vraiment abandonner le téléphone marqué avec la pomme mordue, en fait le récent est arrivé un rapport d’un nouveau bug presque superposable au précédent qui plante le Appareil Apple (iPhone et iPad) avec iOS 13 et se compose d’une chaîne avec les emoji du drapeau italien.

La chaîne mortelle qui fait basculer les appareils

Le bug est révélé une fois qu’un message contenant la chaîne en question a été reçu et affiché, en fait celui qui l’a signalé a vu son iPhone devenir inutilisable et a remarqué que la chaîne en question en plus de contenir la emoji avec le drapeau italien, contient également une petite partie textuelle dans la langue sindhi, habituellement parlé en Inde et Pakistan.

Une fois que le message mortel apparaît le téléphone se bloque et reste fixe sur l’écran qu’il affiche, sans aucune possibilité d’action au niveau de l’interface utilisateur.

Apparemment, le message malveillant circule actuellement sur le net, en particulier sur Telegram, c’est pourquoi vous devez faire très attention car le bloc résultant de son affichage n’a pas de solution.

Le bug de texte de crash iOS le plus fou 💀 pic.twitter.com/29LJPb67WP – EverythingApplePro (@EveryApplePro) 23 avril 2020

Ce n’est pas la première fois qu’Apple rencontre ce type de bug, en fait même en 2018 un bug diffusé par Tom Warren avait circulé sur le net et consistait en un message en langue Telegu, parlé en Inde, capable de bloquer les terminaux Apple.

Cette année-là, Apple a résolu le problème avec une simple mise à jour contenant le correctif approprié, ce qu’elle fera probablement cette fois, c’est pourquoi il suffit d’attendre et de faire attention à ce message, s’il arrive, ne l’ouvrez pas et supprimez tout directement.