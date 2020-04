Apple met à disposition des instructions détaillées de conception et de production pour son écran facial personnalisé

Plus tôt ce mois-ci, Apple a partagé un document de support complet détaillant le masque facial conçu pour les travailleurs médicaux. Maintenant, la société a partagé un deuxième document de support détaillant comment les personnes et les entreprises peuvent fabriquer leurs propres écrans faciaux.

Apple mène le document avec un avertissement:

Ces instructions de fabrication ne doivent être utilisées que par un expert. La fabrication des écrans faciaux nécessite une expertise de niveau professionnel dans la fabrication et la conception, et ne doit être effectuée que par des ingénieurs ou des machinistes professionnels dans un environnement d’usine.

Dans le document de support, Apple explique quels matériaux sont nécessaires pour créer un écran facial, ainsi que quelques alternatives qui pourraient également suffire si nécessaire. Vous pouvez également télécharger les fichiers de conception détaillés du masque facial d’Apple.

L’objectif apparent d’Apple avec cette nouvelle page Web est de rendre aussi facile que possible pour d’autres personnes et entreprises la fabrication de masques faciaux pour les professionnels de la santé. Apple propose également une assistance à ceux qui ont besoin d’aide pour la fabrication d’écrans faciaux en envoyant un e-mail à faceshieldmake@apple.com.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a annoncé l’Apple Face Shield conçu sur mesure plus tôt ce mois-ci, déclarant que la société prévoyait d’expédier plus d’un million par semaine à des professionnels de la santé aux États-Unis, et éventuellement dans d’autres pays.

