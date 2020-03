Apple met à jour le Mac mini: quelques changements

La compagnie des pommes mordues a annoncé une mise à jour sur le Mac mini, un mouvement qui complète une journée bien émue puisque, comme on le sait, ils ont également présenté le nouveau MacBook Air et l’iPad Pro 2020.

Dans ce cas, nous trouvons un renouvellement plus discret et plus simple, puisque le nouveau Mac Mini maintient toutes les clés de la génération précédente au niveau de la conception et d’une bonne partie de ses spécifications, ce qui signifie qu’Apple s’est limité à améliorer les points strictement nécessaires.

En interne, il n’y a pas de changement non plus. Le système de dissipation est le même, quelque chose qui ne devrait pas nous surprendre et qui ne représente aucun type de problème, car il suffit amplement de maintenir des températures optimales même avec des charges de travail élevées.

Mac mini 2020: plus de RAM et plus de capacité de stockage

Sur le site officiel d’Apple, nous pouvons voir que la configuration de base se poursuit à partir d’un Core i3 avec quatre cœurs et conserve la même configuration de mémoire RAM. Qu’est-ce qui a changé alors? Et bien capacité de stockage.

La version de base du Mac mini était livrée avec 128 Go d’espace, une quantité assez limitée pour l’époque actuelle, tandis que la version avec Core i5 avait 256 Go de capacité de stockage. Le Mac mini 2020 doubler les deux capacités de stockage, ce qui signifie que le modèle de base est désormais de 256 Go et le modèle supérieur de 512 Go.

Les deux configurations commencent avec 8 Go de RAM extensible, bien que nous devons garder à l’esprit que pour accéder aux modules et installer plus de mémoire nous devons ouvrir l’équipement et effectuer un processus de découpe compliqué. Pour cette raison, Apple recommande que nous achetions un modèle avec suffisamment de RAM et que, au cas où nous aurions besoin de l’étendre, nous nous rendions dans un Apple Store.

Le prix du Mac mini 2020 avec Core i3, 8 Go de RAM et 256 Go d’espace est 929 euros. De son côté, le modèle avec Core i5, 8 Go de RAM et 512 Go coûte 1 279 euros. Les deux utilisent des disques de stockage PCIE SSD hautes performances.