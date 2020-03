Apple met à jour Siri avec un nouveau questionnaire CDC pour les requêtes sur le coronavirus

Apple a mis à jour Siri pour fournir de nouvelles réponses aux questions sur COVID-19. Comme indiqué pour la première fois par CNBC, l’assistant virtuel inclut désormais des réponses du CDC et d’autres sources lorsqu’on lui a posé des questions sur le virus.

Par exemple, si vous demandez à Siri quelque chose comme: «Ai-je un coronavirus?», L’assistant vous guidera à travers une série de questions. Siri demandera aux utilisateurs s’ils présentent des symptômes de COVID-19, et si ces symptômes sont considérés comme potentiellement mortels, Siri recommande d’appeler le 911. Sinon, le questionnaire recommande de rester à la maison et d’éviter tout contact avec d’autres personnes.

CNBC explique:

Siri demandera aux utilisateurs s’ils présentent des symptômes de la maladie, tels que fièvre, toux sèche ou essoufflement. Siri conseillera aux personnes qui disent présenter des symptômes extrêmes ou mettant leur vie en danger d’envisager d’appeler le 911.

Si les utilisateurs disent que leurs symptômes ne sont pas extrêmes ou ne mettent pas leur vie en danger, Siri demande aux gens de rester à la maison et d’éviter tout contact avec d’autres personnes. Il leur conseille de contacter un médecin si leur état devient plus grave.

Apple fait également la promotion d’applications de télésanté dans l’App Store lorsqu’un utilisateur interroge Siri sur le coronavirus. Comme nous l’avons signalé la semaine dernière, l’App Store accélère les applications COVID-19 à partir de sources fiables pour garantir la crédibilité des informations sur la santé et la sécurité.

Selon Apple, les réponses proviennent des Centers for Disease Control and Prevention et du U.S.Public Health Service. Le flux du questionnaire est actuellement disponible aux États-Unis et il n’est pas certain qu’il se développera ailleurs.

Jeudi, nous avons noté qu’Apple faisait également la promotion d’une vidéo du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche sur iTunes et Apple Music. Depuis lors, la vidéo a également figuré en bonne place sur l’App Store et le site Web d’Apple.

Enfin, Apple fait également don de millions de masques industriels N95 à des professionnels de la santé aux États-Unis et en Europe, a annoncé hier Tim Cook.

