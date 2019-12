Apple met à jour son éligibilité au programme de réparation du revêtement antireflet du MacBook

Aucun autre MacBook n'a été ajouté …

Que souhaitez-vous savoir

Les MacBooks commercialisés en 2014 ou avant ne sont plus éligibles au programme de réparation des revêtements antireflet d'Apple.

C'est selon une note de service envoyée aux fournisseurs de services agréés Apple cette semaine.

Apple continue d'offrir des réparations gratuites aux MacBook éligibles jusqu'à quatre ans après l'achat.

Une note de service envoyée aux fournisseurs de services agréés Apple a révélé que les MacBooks de 2014 et antérieurs ne sont plus éligibles au programme de réparation des revêtements antireflet d'Apple.

Tel que rapporté par MacRumors, la note d'Apple a déclaré que les modèles MacBook Pro de 2014 ou antérieurs ne sont plus éligibles au régime.

Selon le rapport:

Apple continue d'autoriser les réparations d'écran gratuites pour les modèles MacBook et MacBook Pro éligibles présentant des problèmes de revêtement antireflet jusqu'à quatre ans après la date d'achat d'origine du portable concerné, a indiqué la société dans une note interne distribuée aux fournisseurs de services agréés Apple cette semaine.

Cela signifie que les MacBook Pro actuellement éligibles au programme sont les MacBook Pro 13 et 15 pouces du début de 2015 à 2017, et les MacBook 12 pouces de 2015, 16 et 17. Apple n'a ajouté aucun MacBook Pro ou Air à partir de 2018 ou plus tard au régime.

La plupart des MacBook de 2014 ou antérieurs étaient probablement déjà bien au-delà de leur fenêtre d'admissibilité, mais ils pourraient avoir été vendus par des revendeurs à une date ultérieure et étaient restés éligibles jusqu'à présent.

Le programme a commencé en octobre 2015, après qu'il est apparu que le revêtement antireflet sur l'écran Retina de certains MacBook et MacBook Pros était vulnérable à l'usure ou à la délamination.

Le guide de service interne indique en outre que tous les clients qui ont engagé des frais hors garantie liés au problème sont éligibles à un remboursement et doivent contacter l'assistance Apple. Bien que la note ait été envoyée aux ASP, vous pouvez bien sûr également faire réparer un Mac éligible dans un Apple Store.